TDF sin casos positivos, sin internados, sin fallecidos y ningún caso activo por COVID

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la provincia y su evolución en la última semana.

Al día de la fecha hay un total de 31.727 casos confirmados y 493 pacientes fallecidos desde el comienzo de la pandemia. (la diferencia en el número de fallecidos con el parte anterior responde a un reordenamiento de casos realizado por Nación. El último fallecimiento por Covid-19 en la provincia se produjo el 27 de septiembre de este año).

En la última semana no se detectaron casos nuevos en ninguna de las tres ciudades fueguinas. Actualmente no hay pacientes internados en UTI en toda la Provincia. El número de altas desde el inicio de la pandemia asciende a 31.237. No hay en el día de la fecha casos activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación que se está llevando adelante, la Provincia ha recibido 300.503 dosis de vacunas. Ya han sido aplicadas 255.093; 144.900 personas recibieron la primera dosis de las cuales 107.568 recibieron ambas. Asimismo se aplicaron 2623 dosis adicionales y 2 vacunas de aplicación única. (Datos del Monitor Público de Vacunación actualizados a las 4:31hs de esta mañana).

Respecto del modo de transmisión, el mayor porcentaje de casos se produce por transmisión comunitaria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de mantener las medidas de higiene y cuidados para disminuir contagios. Esto incluye especialmente ventilar los ambientes. También utilizar tapaboca, lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y respetar en todo momento los protocolos establecidos.

Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita llamar al 107 y mantenerse aislado.119:21

La ministra de Salud, Judit Di Giglio se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y confirmó que “terminamos la semana N°44 sin casos positivos; sin casos activos; sin fallecidos y sin internados por COVID -tanto en UTI como en sala general-”.

Ante esto ponderó el exitoso Plan de Vacunación que se viene implementando en la Provincia, ya que debido a este, “tenemos estos resultados sanitarios”, como así también “el cuidado de las vecinas y los vecinos y el compromiso de todos y cada uno, desde el rol que toca ocupar”.

“Es una gran noticia y nos orgullece por todo el trabajo que se viene realizando” evaluó la titular de la cartera sanitaria, reiterando que “es el camino que debemos seguir, el de la responsabilidad y el cuidado, para continuar con estos números que son gratificantes”.

En ese sentido, la Ministra explicó que “estos resultados reflejan el trabajo realizado y continuaremos de esta manera, porque hemos logrado muchas situaciones positivas, después de tanto dolor” resaltando que “somos una provincia que tiene un corredor sanitario seguro tanto aéreo como marítimo”.

“Se dio inicio a la temporada de cruceros 2021-2022; van a llegar más vuelos y nuevas líneas aéreas, y estas aperturas se lograron por el compromiso de todos y cada uno de los fueguinos y las fueguinas” reflexionó la Ministra.

Igualmente valoró las acciones conjuntas con el Gobierno Nacional y del sector privado, “quienes desde el inicio de esta pandemia, nos acompañaron en la toma de decisión, por eso valoramos enormemente el esfuerzo que han realizado y ahora es momento de celebrar y seguir cuidándonos”.