Su hijo se accidentó en la escuela y nadie lo asistió

Julieta, madre de un alumno que concurre a la Escuela Nº42 del barrio Malvinas Argentina, hizo su descargo en contra del establecimiento luego de que el menor sufriera una accidente en la clase de educación física y no fue atendido por autoridades sanitarias, tampoco se dio aviso a la familia.

Si bien el menor hoy se encuentra en buen estado de salud, debió ser internado momentáneamente por traumatismo de cráneo. “Le pasó a mi hijo pero le puede pasar a cualquier criatura, están a cargo de chicos y tienen que saber cómo actuar”, dijo la madre en diálogo con Minuto Fueguino.

El accidente ocurrió la semana pasada y la madre evidenció la inacción por parte de la escuela a la hora de asistir al niño. “Mi nene estuvo en la hora de gimnasia, se golpea pero nadie sabe explicarme como, sale con el ojo completamente morado. Nadie me dijo nada, no se me llamó, ni se llamó al hospital. Lloraba porque le dolía la cabeza y empezó con vómitos, le hicieron una tomografía en el hospital”.

Como consecuencia del accidente dijo, “tuvo traumatismo de cráneo, gracias a Dios no tuvo una fisura ni nada, pero es preocupante porque no se actuó como se debia”, y agregó que además “es paciente diabetico, creo que en el caso de cualquier niño tienen que avisar pero el mio tiene ese extra que hay que tener mucho más cuidado”.

“Tuve reunión con el profe de educación física, la docente de grado y la vicedirectora, se labró el acta de lo sucedido. El profesor me dijo que mi hijo le informó que se había golpeado pero que él básicamente no sabe cómo porque no lo vio”, indicó.

Por otro lado, desde la escuela habrían dado cuenta de la falta de comunicación, “me dijeron que no tienen teléfono, que todos tienen celular dentro de la escuela pero que no tienen señal para llamar. La única que tiene línea porque tiene otra compañía es la vicedirectora pero ya se había retirado”, detalló.

Por último aseveró, “estas cosas asi nomas no se dejan porque uno deja a los chicos pensando que quienes están a cargo los van a cuidar como lo hace uno en casa, pero esta situación ya no me hace sentir tranquila. Hoy él está bien, está tranquilo, por suerte no pasó a mayores”.