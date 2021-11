«Somos un grupo de trabajadores que la está pasando muy mal”

Dijo que fueron recibidos por el secretario de Enlace de Gestión “Federico Giménez y el equipo de Desarrollo Humano, el COE y Salud. Ahí les planteamos las necesidades que teníamos como organización sindical y les explicamos que los compañeros no estaban cumpliendo funciones, porque no había puestos de trabajo habilitados para nadie, y en ese momento se comprometieron a darnos un subsidio por tres meses de 20 mil pesos”, señaló el dirigente del SUTCAPRA.

Mencionando que, por su parte, los trabajadores debían comprometerse a “realizar las rendiciones, que debían ser de compra de alimentos o pago de servicios”. Pero dijo que de los subsidios comprometidos “el 23 de julio se pagó el primero y el único subsidio, aunque el compromiso era por tres meses”. Además advirtió que “el subsidio era por 20 mil pesos, pero los compañeros me manifestaron que a ellos les hacían firmar un papel por 40 mil”.

Bombares aseguró que tuvo “comunicaciones todos los meses con Federico Giménez, con la parte de Desarrollo Humano que estaban en la reunión, pero siento que me bicicletean infantilmente. Dicen que el trámite administrativo es una vez, que falta esto, que falta lo otro; pero son 60 compañeros que están esperando que se cumpla el compromiso que tiene el Gobierno con nosotros”, remarcó.

El secretario General señaló que “en el trabajo nuestro todavía no volvemos a la normalidad, tenemos los puestos de trabajo al 50%, hay 26 trabajadores ocupados de 80 que tenemos, y por ese compromiso que teníamos con el Gobierno había cerca de 60 en condiciones de cobrar el subsidio, porque no tenían ningún ingreso. Por eso estamos pidiendo que el Gobierno cumpla la promesa que tiene con nosotros, porque el sector está muy golpeado, la pandemia nos dejó sin trabajo y hasta el día de hoy seguimos casi en la misma situación”, advirtió.

Comentó que existen trabajadores que “son asistidos por el Municipio con módulos alimentarios y con el Gobierno algún compañero tiene el plan RedSol, que son 4 mil pesos; pero la realidad es que nadie vive con un módulo y 4 mil pesos mensuales, mucho menos si tienen que pagar alquiler o tienen familia a cargo. Por eso exigimos que el Gobierno respete la palabra que nos dio, porque ellos dijeron que eran 3 meses de 20 mil, entonces que no se burlen de los trabajadores, que no nos tomen el pelo, ni nos desmerezcan como laburantes, eso es lo que exigimos al Gobierno de la provincia”, remarcó.

Dijo que, frente a los reclamos, nuevamente le pidieron “el listado de los trabajadores, dijeron que lo iban a resolver, que llamaban, me intenté comunicar con Federico Giménez que es quien llevaba las gestiones pero no me respondió más. Así que seguramente vamos a manifestarnos, en alguna Delegación del Gobierno, para exigir que cumplan con lo comprometido. Hemos sido asistidos por el Municipio de Río Grande en tres oportunidades, nos han dado un subsidio de 10 mil pesos, se han comprometido y han pagado. Entonces le pedimos al Gobierno de la provincia que tengan palabra, solamente eso, porque somos un grupo de trabajadores que la está pasando muy mal”, concluyó Raúl Bombares.