Nueva función de WhatsApp: cómo funcionan las nuevas «reacciones»

El portal especializado en novedades de la aplicación, WABetaInfo, señaló que los usuarios podrán comenzar a usar reacciones en sus mensajes. Se trata de una función muy similar a la que ya poseen otras plataformas de mensajería de Facebook (también dueña de WhatsApp).

A partir de la versión 2.21.24.8 que puede encontrarse dentro del programa beta de Google Play, se podrán empezar a probar las nuevas reacciones. En esta versión de prueba el usuario puede activar y desactivar las reacciones en mensajes; en este último caso para evitar notificaciones excesivas.

Cabe resaltar que es una versión de prueba que podría no estar disponible o no permitir reaccionar a los mensajes de chats. Por el momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento, ni se sabe si la actualización llegará por regiones o de forma mundial.