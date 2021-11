Juan José Degratti emprendió su viaje a la eternidad

Finalmente y luego de permanecer internado por algunas semanas, en la madrugada de este viernes 19 de noviembre dejó de existir Juan José Degratti. En los húltimos días había permanecido internado a causa de algunos problemas de salud de larga data. En los primeros días de este mes, Degratti había sido homenajeado al cumplirse 60 años desde su hazaña de unir Tierra del Fuego con Alaska en una moto 125cc. El 25 de abril ya había sido declarado “Motero Ejemplar” por profesar los valores, los principios de respeto, hermandad, lealtad, civismo, solidaridad y responsabilidad cuando disfruta su pasión motera.

Hace unos días los moteros de la ciudad brindaron un sentido homenaje en el predio que tienen a la salida norte de Río Grande. El homenaje fue una iniciativa de la agrupación motera “Hermanos del Viento”, con el apoyo de otras asociaciones moteras; de Miguel Rentería del Hostel Motorcycle Fin del Mundo; del sindicato de Petroleros Privados; y con el acompañamiento del Municipio de Río Grande.

Juancito Degratti ocupó durante muchos años la titularidad del Sindicato de Petróleo y Gas Privado; fue militante del Justicialismo, uno de los participantes de las recordadas transmisiones radiales del Gran Premio de la Hermandad, y protagonista de un hecho histórico en 1960 al unir con una moto 175 cc. Ushuaia con Alaska.

Incansable, participó en la actividad sindical, política y deportiva de esta Provincia, y siempre recordado por amigos y conocidos que pasaron por su vida, “Juancito” como muchas personas lo reconocían.

Su última publicación

Desde el mismo hospital Regional Río Grande, lugar donde estuvo internado en los últimos días, y luego de haber sido reconocido por los moteros, el Municipio de Río Grande y toda la comunidad, Degratti publicó: “A todos los amigos a lo largo y a lo ancho del mundo que he tenido la suerte de conocerlos, agradezco y los saludos en mis 85 años, les agradezco eternamente, me gustaría escribirlo yo pero en este momento no puedo (lo hace mi hijo) a todos muchas, muchas gracias eternamente. No puedo responder personalmente cada msj porque mi salud no me lo permite, a todos los motoqueros muchas gracias!!”.