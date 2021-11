Guardias veterinarias 24 hs: «No se nos puede obligar”

El médico veterinario Jeremías Sarmiento fue consultado sobre el proyecto de guardias veterinarias durante las 24 horas que se impulsa desde el Concejo Deliberante, entendiendo que «es una situación que es real, la gente solicita una guardia pero creo que es una discusión mucho más amplia que no se agota en una guardia; hacen falta más cosas”.

“Me atrevo a hablar y a opinar del tema porque ya lo intenté muchas veces. En su momento tuve guardias fijas, pero soy una sola persona, un solo profesional y una de las cosas que hace falta es que haya varios profesionales; pero a su vez, los profesionales que hacen guardias o que hacen atención de emergencias, tiene que ser un profesional capacitado y calificado para esto porque sino sería como que se le pida a un pediatra que haga cirugía y no es lo mismo un cirujano que un médico clínico”, comparó el veterinario en declaraciones a Radio Universidad.

Además “también debe contar con equipamiento adecuado y es mucho el equipamiento que se necesita. A veces el común de la gente cree que se trata de un inyectal y ya está, si bien en la mayoría de los casos con un inyectable la mascota se recupera de su estado; pero acá también juega la responsabilidad del dueño del animal porque si ve que su mascota está con vómitos y tiene un evidente estado de malestar durante el día, no debería esperar a la noche para llevarlo a un veterinario”.

Sin embargo remarcó que hay tras situaciones que afectan a los animales “y es allí donde se necesita mucho más que un inyectal, como por ejemplo, una torsión de estómago que a mi tocó atender a un perro de 60 kilos y no lo puedo operar yo solo, tengo a mi equipo de colaboradores y pienso que otro colega que esté de guardia también debe tener a su equipo que lo asista y eso tiene un costo porque hay que pagarles y si trabajan por la noche son horas extras y entonces no es tan fácil”.

Jeremías Sarmiento observó además que “nosotros no estamos inscriptos como un centro médico, sino como comercio y nos rigen las normas del comercio, no las de la medicina. A veces escucho a gente que dice que haya guardias y que cobren lo que tienen que cobrar y materialmente es imposible que yo tenga que cobrar lo que verdaderamente cuesta una guardia por la noche porque no lo van a poder pagar. Además, se dan situaciones en que cuando el dueño y su mascota están dentro de la clínica si no se lo atiende o no lo puede cobrar lo que vale, se da una situación de violencia y por eso digo que el tema no se agota en una guardia, sino que la discusión es mucho más amplia”.

“Hace siete años que estoy en la isla y hace siete años que está esta discusión de las guardias y aparecen estas personas que con sus buenas intenciones y su cariño por los animales como esta chica Rosana Gallo que está juntando firmas con un slogan y con un mensaje que a mi me parece nefasto porque cuestionan qué están haciendo los veterinarios de Zoonosis y sin embargo sabemos que estos profesionales están castrando y atendiendo todos los días. No podemos a salir a cuestionar gratuitamente el trabajo del otro ni considerar que los demás no hacen cosas por los animales”, lamentó.

En ese sentido valoró el esfuerzo de los veterinarios “por haber hecho una carrera, con todo lo que ello implica, con apoyo de la economía familiar para poder estudiar y recibirse y esto lo hicimos en nuestro caso porque empatizamos totalmente con los animales y entonces no es que no queremos hacer guardias, sino que no podemos”, contrastó.

“Los profesionales de Zoonosis no tienen por qué hacer guardias, no solo porque deben tener una determinada especialización y experiencia, sino porque deben tener un equipo de apoyo y aparatología; deben tener un equipo de oxígeno, un equipo de anestesia y personal de apoyo y esos equipamientos no salen unas monedas, sino que son muy caros y esto el vecino no lo palpa porque cuando va al médico va con una obra social o bien va al hospital público pero si uno tuviese que pagar por su salud se da cuenta de lo que cuesta”, reparó.

Asimismo dijo que “se utilizan las mismas jeringas, el mismo descartable, el mismo antibiótico que las clínicas de humanos y se cobra mucho menos. Uno hace un enorme esfuerzo para que la salud, que es un derecho de los animales, sea accesible; pero en una situación de cirugía de urgencia, nos hace falta muchas más cosas, además de organizarse”.

“A veces vemos que el concejal (Raúl) Von der Thusen saca al tapete cada tanto esto de que haya guardias y que en el 2022 tiene que haber guardias. Él es una persona que ya sabe porque se le respondió que no se puede obligar a un colega a hacer guardia”, agregó.

El veterinario entendió que la solución “es sentarse todas las partes y dialogar calmadamente para ver las alternativas. Si se hacen las cosas como se debe, que el dueño de la mascota acuerde con su médico veterinario de cabecera, por ejemplo”.

Además “un veterinario trabaja todo el día, cómo va a hacer para quedarse por la noche y al otro día volver a trabajar y por ejemplo, operar a un perro a las 8 de la mañana. Yo hago guardias alternadas porque no lo puedo hacer todos los días, además tengo obligaciones familiares como cuidar a mi hija”.