Garantizan el ingreso a Tribunales a personas que representen víctimas de delitos

En el incidente las mujeres se presentaron en Tribunales para hacer un escrache a una persona imputada por el delito de abuso sexual a una menor de edad, a lo que se negó el letrado, quien manoteó el celular de una de las mujeres para evitar que siga filmando y les dijo en reiteradas oportunidades: “Conmigo no se metan” y “a mí no me rompan las bolas”.

En el encuentro, mientras los abogados señalaron que el caso fue derivado al Tribunal de Etica; los Ministros de la Corte señalaron que “en modo alguno se impediría el ingreso al edificio de tribunales de personas que representen a víctimas de algún delito”.

Las autoridades de la comisión directiva del Colegio de Abogados Río Grande que participaron del encuentro fueron su presidente, Horacio Castelli, Verónica Criado y Miguel Ayunes. Por el Superior Tribunal lo hicieron los jueces Javier Darío Muchnick, María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume y Ernesto Löffler.

La audiencia se realizó en la sede del Superior Tribunal de Justicia de Río Grande como consecuencia de un expreso pedido efectuado por el Colegio de Abogados. Al finalizar el encuentro se consensuó la conformación de una mesa de trabajo para la planificación, capacitación y concreción de protocolos de actuación que mejor permitan la libre expresión de todas las partes en el marco de edificios públicos.