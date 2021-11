Familia conflictiva genera tensión en Chacra XIII

Luego de pasar diversas situaciones tensas y de no contar con una solución, un grupo de vecinos de la urbanización Chacra XIII (B° Malvinas Argentinas), elevará una queja formal ante las autoridades de la Comisaría Quinta con el objetivo de poner un freno a la escalada de situaciones violentas que se están generando con una familia conflictiva que vive en calle Mazzarello.

Al respecto, Adrián, uno de los vecinos del barrio “Malvinas Argentina”, en diálogo con la prensa e impulsor del documento que presentarán el lunes en la Comisaría, explicó que elevarán una nota reclamando más seguridad en calle Mazzarello por inconvenientes que tienen los vecinos con una familia conflictiva. “Estamos cansados. Todos los días, de lunes a lunes, están de joda. El vecino que vive al lado de ellos está repodrido porque hacen fogatas casi todos los días y salen a tomar afuera, a la calle”.

El vecino contó que “cuando llamamos a la Policía estos pibes los enfrentan sin ningún problema. Tenemos que estar sacando todos los coches que están estacionados en la calle porque ellos empiezan a tirar piedras y no les importa si hay chiquitos afuera o si hay autos. En definitiva, no les importa nada”.

Estimó que son tantas las veces que los vecinos llaman a la Policía por problemas con esta familia que ya ni vienen. “La Policía ya está cansada y no puede hacer mucho porque el juez no da la orden para que ellos actúen. Entendemos que los policías no pueden hacer más de lo que hacen”.

Adrián se quejó, además, porque los integrantes de esta familia conflictiva “se meten a robar a la casa de los vecinos y eso te da la pauta de que no les importa nada”.

Una queja formal

Sobre la nota que presentarán ante los responsables de la Comisaría Quinta, el vecino explicó que “vamos a presentar la carta a la Comisaria y esa misma carta la vamos a presentar ante el juez para que nos escuche. En el escrito pedimos que, por lo menos, metan dos policías en el barrio. Ya que cuando la familia conflictiva ve que hay policías rondando, se mantienen tranquilos”.

Por último, Adrián indicó que “el lunes voy a presentar la carta a la Comisaría. Nos vamos a juntar con un grupo de vecinos y después vamos a organizarnos para ir a presentar la misma carta al Juzgado para ver qué nos dicen”.