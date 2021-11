El deseo de Esther Fadul era que “La Rosadita” sea museo

Por Silvana Minue-

Yolanda Vergara, histórica militante peronista y gran amiga de Esther Fadul habló sobre su relación, los años compartidos, la militancia y su deseo por conservar su antigua vivienda “La Rosadita”, que hoy se encuentra en un avanzado estado de deterioro.

En contacto con FM MASTER`S, Vergara lamentó que la casa de la quien fuera diputada en tres oportunidades se encuentre deteriorada. “Conocí los deseos de Esther, y siempre me decía que su casa, el día que ella no estuviera más, fuera un museo, entregándosela a la municipalidad y hasta hoy no se hace. Me duele mucho verla, no quiero bajar por la calle Fadul para no ver el deterioro que es lamentable”, expresó.

“Conozco todo lo que dejó Esther, desde sus ahorros, plazos fijos y sé que lo debe tener su heredera, su sobrina, que me duele decir que no tenía una buena relación en vida”, indicó. Si bien es un tema familiar e íntimo, “me interesa decir que su casa, Esther la quería sostener siempre y quería que la municipalidad haga un museo”, contó.

En este sentido, relató que “una vez la actual heredera, nos llamó a mí y Amalia Miyan y Marta Lesnaberes a tomar un café, y hablamos de la casa, le pedimos que cumpla por favor el deseo de Esther y nos contestó que nos llamó para preguntarnos si Esther nos dejó en vida algo, eso me dio bronca y lo quiero decir públicamente”.

Vergara remarcó que “Esther quería que su casa, la de sus padres, fuera un museo, que no se perdiera que no se caiga como se está cayendo, que no estuviera tan sucia y despintada cuando ella todos los años la pintaba, la arreglaba la vereda, hacia pintar el cartel que le puso el Concejo”.

La amiga cercana de Fadul, cuestionó que “si las pioneras fueguinas no se fijan en esas casas importantes de sus antiguos pioneros, y nadie hace nada, no les pide a los herederos dejar el patrimonio de una manera mejor. Tal vez el concejo deba hacer algo para recuperar este patrimonio cultural”.

“Yo estuve siempre al lado de Esther, me quería como una hija, conozco su historia, como su parte política que la sé perfectamente”, y recordó que “fue la primera delegada de Eva y Perón, la fundadora del partido justicialista en Tierra del Fuego, mandada por Eva y Perón, así también fue la primera diputada electa justicialista, a nivel nacional ella nos representó muy bien”.

“Ella estaba orgullosa y muy leal a Eva y Perón, nos identificamos con la idea de que peronismo no se hace, sino que se nace”, destacó.

Por último, la histórica militante peronista opinó que le pareció “muy bien” el nombre de Cristina Fernández de kirchner. “Estoy contenta porque se puso en valor a la mujer militante, mujer política. También tiene el nombre de la primera mujer gobernadora, Fabiana Ríos, que es del PSP. Para mí no estaba nada mal, están todos los nombres históricos. pero ¿quiénes somos las pioneras fueguinas?, para mi somos todas pioneras”.

Mientras que la embestida al nombre elegido por el intendente Walter Vuoto, “puede asegurar que es una bronca contra Cristina Kirchner, que fue la primera presidenta, fue concejal, senadora, pero aparentemente debería ser del partido Tierra del Fuego y no entiendo a las pioneras fueguinas. No conozco el argumento, si es político, más allá de eso, quiero reconocer que debería haber pasado por el Concejo primeramente para nombrar el edificio, son cosas que uno ve después”.