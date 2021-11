Del Corro aseguró que «hay mucha sumisión y mucho silencio en ese lugar»

“Pedí ser escuchada y se me escuchó durante 7 horas, se nos informó a mí y mi abogado que no se iba a avanzar en nada. Después de la declaración surgió que no se pone en duda lo que ocurrió, pero parece que esto no termina de configurar un delito. Me parece que acá las leyes no funcionaron y se hizo caso omiso”, expresó Del Corro hoy en entrevista por LRA10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

En ese sentido, la ex parlamentaria, quien tras su denuncia fue desplazada del cargo de asesora de Trentino que ostentaba, aseguró que este tema tiene “implicancias políticas”, y garantizó que trató “de preservar a los trabajadores de ese mismo despacho” en la Legislatura.

“Traté en mis dichos de correr la política de esta cuestión, hay mucha sumisión y mucho silencio en ese lugar. Puedo decir que han habido hechos similares, no a este extremo pero sí, los ha habido. Obvio”, alertó.

Del Corro insistió con que hay “mucho silencio cómplice de todos lados”, y fue más allá, al advertir que “esto no es una situación circunstancial” y que lo que denunció “que ocurrió, ocurrió”.

“¿Alguien puede pensar que yo voy a estar 7 horas, dos veces convocada por la fiscalía, y voy a decir mentiras, inventos y situaciones que no vienen sucediendo? Yo no estoy en campaña, no trabajo para ningún dirigente, a mi no me apoya ningún espacio político, sí me llama poderosamente la atención el silencio de este espacio político al que pertenece este señor”, disparó.

Por último, Del Corro dijo que también a esta altura le llama la atención que el cuerpo legislativo “no se ha expresado”, y enfatizó que ha “esperado pacientemente los pasos de la justicia”.

“Yo con todo respeto les digo, el artículo 86 del reglamento interno de la Cámara en su inciso 6 es muy claro, en lo que son las cuestiones de privilegio. Los legisladores saben de lo que estoy hablando”, sentenció la denunciante.