Con gran éxito se realizó el simulacro de accidente vial seguido de incendio

El Subsecretario de participación Diego Radwanitzer re refirió al simulacro de accidente vial que se llevó adelante esta mañana con el objetivo de buscar articular la labor conjunta entre distintas unidades de emergencia de la ciudad.

Al respecto explicó «El principal objetivo de este simulacro es articular el trabajo desde la defensa Municipal con las distintas Defensas Civiles provincia, junto con Bomberos Voluntarios y de la Policía. También estuvo participando Medical Sur asistiendo a las víctimas que actuaron en el simulacro. Este hecho nos permite generar un escenario que no es habitual por la gravedad del hecho, esto va a representar un hecho de una magnitud importante, con cuatro víctimas en estado muy grave» destacó.

Y acentuó que «Durante el año por pedido del intendente jerarquizamos a nuestros brigadistas, hemos tenido muchas horas de capacitación para cada una de las personas que integran el cuerpo. Esto es como el cierre de ese año donde se fueron capacitando de profesionalización y perfeccionamiento que vienen haciendo hace tantos años»

«Hoy vemos a los distintos cuerpos de la provincia trabajando juntos, esto es muy importante porque redunda en el bienestar de todos los vecinos de nuestra ciudad. Hay una decisión política de fondo por parte del intendente de poner en valor al cuerpo de Defensa Civil, ya no sólo en materia de capacitación si no también en los vehículos que hemos sumado a la flota. también en materia de comunicación se ha invertido mucho en recursos como antenas handy entre otras cosas» manifestó Radwanitzer.

Sebastián Águila director de Defensa Civil Municipal de Río Grande comentó «Venimos hace bastante tiempo capacitandonos entre las distintas fuerzas, no sólo en Río Grande sino en toda la provincia. esto nos va a servir para poder seguir entrenándonos y volcarlo hacia la comunidad, y el vecino pueda sentirse seguro día a día»

«Lamentablemente somos una ciudad con un alto indice de accidente, esto nos sirve para estar más preparados. Cada vez los accidentes son más graves, este tipo de simulacros sirven para poner en uso todas las herramientas que tienen las fuerzas para realizar cualquier tipo de rescate» sostuvo.

«La particularidad de este simulacro es que tuvimos tres chicas que simularon y actuaron sobre este accidente, pusieron esa cuota de realismo» finalizó.