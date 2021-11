ASIMRA reubicó al 80% del personal y van por el 20% restante

Comentó que “en el transcurso del día de hoy ya tenemos alrededor de 25 compañeros y compañeras trabajando en distintas plantas y el resto será convocado una semana”. Luego Escobar indicó que “para los compañeros que estén de vacaciones, ya sea aquellos que hayan decidido irse o los que estén acá en la ciudad, se los va a convocar luego respetando ese periodo vacacional”.

En declaraciones a FM Aire Libre aclaró que “en total son 45 supervisores en Brightstar, lo que quiere decir que más de la mitad ya está ubicado en otras plantas”, remarcó el secretario General de ASIMRA. También indicó que “lo que está confirmado es que ya está reubicado un 80% de los compañeros y compañeras y queda un 20%, que se analizará en el transcurso del periodo vacacional para ver en qué parte van a estar. Lo importante es que en el transcurso de este periodo de vacaciones se verán las alternativas comerciales de la empresa, para el reinicio de la actividad en la fábrica”, destacó.

Luego el dirigente de supervisores y supervisoras metalúrgicas mencionó que “lo que tiene el gremio como meta es, obviamente, seguir analizando la realidad comercial de todo el grupo Mirgor, porque también surgió una pregunta porque hay compañeros y compañeras contratadas que estaban por ingresar en otras partes del grupo y nosotros, obviamente, en ese análisis entendemos que no se trata de dar prioridad a nadie -porque son todos trabajadores y trabajadoras- pero en circunstancias como éstas lo que priorizamos es la experiencia de cada trabajador, manteniendo al que viene con antigüedad y efectivización y dándole prioridad, para darle después prioridad al compañero o compañera que está por ingresar”, indicó.

Respecto de la posibilidad de que la empresa reanude su actividad, Escobar señaló que “ellos lo que confirman es que están cerca de cerrar con varias marcas, obviamente por una cuestión de confidencialidad no pueden decir cuáles son pero aseguran que están, sobre todo con automotrices, a punto de cerrar contratos. También hay otras alternativas como las tablets, notebooks o alguna marca de celular”, puntualizó.

El dirigente gremial indicó que readaptar la planta, para comenzar producir otro producto, podría llevar un tiempo relativamente corto. “Esto sería alrededor de un mes, pero para ese tipo de producción y teniendo la capacidad instalada en lo que es Tierra del Fuego, un mes es casi inmediato”, indicó Escobar. Agregando después que “hablar de un proceso productivo, de instalar un galpón y todo lo que es la manufactura, la parte edilicia y de servicios, lleva muchísimo tiempo, pero por ahí Brightstar -como varias fábricas acá en Tierra del Fuego- tienen todo instalado entonces es un tiempo corto, como mucho un mes” remarcó.

Javier Escobar mencionó finalmente que sabían que el retiro de la marca LG iba a impactar y desde ese momento comenzaron las gestiones “para ver en qué parte se podía trabajar, que se podía traer o fabricar. La verdad es que en ese momento no tuvimos respuestas alentadoras, porque de hecho para la producción de Samsung se habían quedado en algún momento sin una pieza que les entregaba un productor. Eso nos llevó también a nosotros al límite, nosotros también, como responsables sindicales, no tenemos la posibilidad de entrar en el mundo comercial y autoridades políticas. Son cosas que también pasan por ahí, no sólo por acompañar al empresariado sino también por empezar exigir un poco más, cuando ellos saben que se le está terminando la posibilidad de producción”, concluyó el titular de ASIMRA.