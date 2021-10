Una familia necesita $70.532 para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre $70.532 para no ser considerada pobre, ya que el costo de la canasta básica subió 3,2%, informó el INDEC. El mismo grupo familiar requirió un ingreso mínimo de $30.014 para no ser considerado indigente, con una suba del 2,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, la canasta total registra un aumento del 49,4%, y desde diciembre pasado el alza llega al 28,7%.

La suba mensual de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, se ubicó por debajo de la inflación del mes del 3,5%. La Canasta Alimentaria, que define el nivel de indigencia, creció 54,5% en el último año, por encima de la inflación del 52,5%, y aumentó en los primeros nueve meses un 32,4%, por debajo del costo de vida del 37%.

Otros datos claves del informe Según las cifras oficiales, una familia de cinco integrantes requirió un ingreso de $74.184 para no encontrarse en situación de pobreza. Para el grupo familiar de tres miembros los ingresos debieron llegar en septiembre a los $54.422, para eludir la pobreza. Para no ubicarse en situación de indigencia una familia de cinco miembros debió tener un ingreso mensual de $23.894 y de $31.567 en el caso de una familia de tres integrantes. En el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en septiembre para no ser pobre debió ser de $22.826, y para no caer en la indigencia de $9.713. En septiembre, una familia de cuatro miembros que vive en la Ciudad de Buenos Aires debió contar con $67.780 para no ser pobre, un 3,23% más que en agosto, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña. La misma familia, propietaria de la vivienda, precisó $36.891 para no caer en la línea de indigencia.