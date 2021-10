Letrado de Río Grande protagonizó un escándalo en los Tribunales: “Soy abogado y a vos no te alcanza la plata para pagarme”

“Mal educadas de mierda. Fascistas! No tenes ningún derecho a filmarme. No se aprovechen de su condición de mujer”, grito el abogado Francisco “Paco” Giménez, luego que una de las integrantes de Madres en Lucha, le recriminara no haber accedido a defender a su hija en una causa por abuso sexual.

Las mujeres se hacen presentes en Tribunales al menos 2 veces por semana, y su objetivo es acompañar a víctimas de abusos sexuales y familiares, como así también, exponer a quienes se encuentran imputados en las distintas causas.

“Ustedes me están rompiendo las pelotas, no tenes autorización para filamarme, la próxima vez vengan con sus maridos”, insultó de lleno y continuó, “Ustedes se van a comer un juicio”, amenazó Gimenez.

Una de las mujeres le preguntó, “¿Sos abogado?”, a lo que Gimenez respondió: “Soy abogado y a vos no te alcanza la plata para pagarme”.

A todo esto, se acercó el personal policial de guardia, debió salir el juez de Instrucción Daniel Césari Hernandez y trató de mediar ante tamaño escándalo y les dijo a las mujeres: “Les pido que me dejen hacer lo que tenemos que hacer. Las entiendo, saben que las entiendo y por eso el último fallo del Tribunal le dieron 13 años de prisión y lo dejaron en libertad. Yo tengo una posición respecto de los abusos en primera instancia. Eso no quiere decir que es culpable, y ustedes me tienen que ayudar para que esta imagen de imparcialidad yo la pueda seguir teniendo”, solicitó Cesari, mientras personal policial retiraba a las mujeres del edificio de Tribunales.

Mientras tanto, otro de los secretarios del Juzgado, intentaba calmar a Gimenez, y sacarlo del pasillo, desde donde continuaba esgrimiendo insultos y amenazas.

