Facebook se desploma ante los cambios en la privacidad de Apple

Sin embargo, el referencial S&P 500 tocó un récord intradiario por segunda sesión consecutiva y se encaminaba a cerrar la semana con un avance de más del 1%, extendiendo su racha alcista por tercera semana seguida.

«El S&P está tocando nuevos máximos mientras estamos en medio de un problema con la cadena de suministro, así que el mercado está diciendo ‘sé lo que está pasando y no me preocupa'», dijo Eric Diton, director gerente de la firma de asesoría de inversiones The Wealth Alliance.

American Express Co trepaba un 6,2%, aportando el mayor impulso al Dow Jones tras superar las estimaciones de ganancias por cuarto trimestre consecutivo. Intel Corp se desplomaba un 12% tras incumplir las previsiones de ventas para el tercer trimestre.