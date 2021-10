En diálogo con Info3 Noticias, indicó “si pueden ver la totalidad del video observan que junto a mi cliente estamos haciendo un trámite judicial muy tranquilos y hasta el momento donde se ve lo que se viralizó ellas no me habían dirigido la palabra nunca, cuando ingresé pasé por el medio del grupo y saludé sin inconvenientes”.

“Yo les dije que no me molesten en términos no adecuados, y las que confrontaron fueron mujeres que nada tenían que ver con la causa ni son parte del expediente, lo que pasó también es responsabilidad de la justicia que no ejerce un control de las personas que entran a Tribunales”, afirmó el letrado.

Asimismo agregó “le saqué el teléfono a la persona que estaba filmando y lo puse sobre la mesa porque no tienen derecho a filmarme como lo hicieron. Cualquier colectivo que reclame puede hacerlo, pero se deben respetar a las partes involucradas”.

“Este colectivo no entiende que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no tienen derecho al escrache, si esta persona mañana es absuelta. Entonces tenemos que ser respetuosos de los tiempos de la justicia”, concluyó Giménez.