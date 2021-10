“Estamos siendo manoseados por el Gobierno provincial”

El Decano de la Facultad Regional Río Grande de la UTN, Mario Ferreyra, expuso por Radio Universidad 93.5 el conflicto generado en los colegios privados. En el caso del CIERG, CIEU, EADEB y el Jardín de Infantes ‘Rosarito Vera’ se podrían perder hasta dos días de clases por la retención de tareas de los docentes.

“Por primera vez en nuestras escuelas y colegios, los docentes decidieron llevar adelante una medida de fuerza y los comprendo porque estamos siendo discriminados y manoseados por el Gobierno provincial, al dejar de pagar los ítems para el material didáctico”, introdujo.

Agregó en ese sentido que “para el maestro que tiene doble turno son casi 80 mil pesos de deuda acumulada en lo que va de este año. Fue una decisión propia del Gobierno pagarle a los docentes de las instituciones privadas, aun cuando había actas paritarias donde se excluía a los profesores de la educación privada del ítem material didáctico y conectividad. Esto es profundamente discriminatorio y entiendo que por ello el Gobierno provincial decidió su pago, a pesar del Acta Paritaria firmada con el SUTEF de la exclusividad para los docentes estatales. Solamente pagaron dos cuotas y después dejaron de hacerlo”, explicó.

“Los verdaderos actores de la educación privada son los docentes, muchos de los cuales también son maestros y profesores también de la educación pública estatal. Esta injusticia el Gobierno la tiene que revisar y no queremos confrontaciones. Me extraña que el profesor (Gustavo) Melella, viniendo del sector educativo, no vea esta situación, que a nosotros nos provoca un problema, que no buscaron los colegios ni los maestros”, sostuvo.

“Parece ser que docentes son únicamente los que trabajan en las escuelas públicas estatales y el hecho de trabajar en las privadas no deben ser despreciados, porque la educación es una sola. Hay que pagarles para no seguir irritando los ánimos, porque la actitud del Gobierno es despreocupada y los docentes han decidido manifestarse”, enfatizó.

En cuanto a la reacción de los padres, que pagan su cuota para garantizar la educación de sus hijos, indicó que “les hemos pedido comprensión porque como única fuente de ingreso tenemos la cuota que ellos pagan y el aporte de la Provincia. No podemos actualizar los precios de los productos que ofrecemos como un comerciante o un industrial que pueden variar el precio de sus productos de acuerdo a sus visiones económicas. La Educación es una actividad muy controlada por el Estado y el Gobierno no tiene que producir desequilibrios, sino buscar la justicia y la equidad”, entendió.

“Se están provocando conflictos porque nos han hecho perder dos días en la escuela primaria, un día en el jardín y horas en los colegios secundarios. Tanto manoseo hace que la gente se irrite, se ponga de mal humor porque ve que no es respetada. Tienen que cumplir con la ayuda de material didáctico y conectividad, que le están pagando a los docentes públicos, aunque tengo entendido que ahora se ha interrumpido el pago por la vuelta a la presencialidad”, observó.

Deuda del FONID

También reclamó la deuda del Fondo de Incentivo Docente (que ya tiene una vigencia de más de 20 años) y expresó que “dicen que se repartieron millones de pesos a la Provincia pero a los docentes privados poco les llegó y los que cobraron debieron peregrinar por el BTF para poder hacerse de los fondos. Eso sería una estafa porque la Nación les paga a los docentes y, si la Provincia se queda con el dinero de los docentes privados, los estaría estafando. Este no es dinero del presupuesto de la Provincia, sino que es dinero que la Nación manda a docentes privados y públicos, pero al privado se lo retienen. Entiendo el enojo de los docentes”, expresó.

Aclaró que no hay conflicto con quienes llevan adelante las medidas de fuerza. “Nosotros no tenemos por qué debatir con los docentes ante esta provocación que están sufriendo. Yo respeto la decisión porque les están tomando el pelo y no les causa ninguna gracia. Hay dos mil docentes involucrados y la ley de educación privada dice que los docentes públicos y los privados gozan de los mismos derechos en cuanto a pauta salarial e ingresos”.

Acciones legales

Asimismo, adelantó la posibilidad de los docentes afectados inicien acciones legales para lograr el cobro de la deuda de material didáctico y precisó que “se reclama la diferencia de marzo a septiembre”, porque recibieron dos cuotas del material didáctico, por enero y febrero. “Es mucho dinero y el Ministro (de Economía) dijo que tenía el dinero disponible. Ahora tenemos que promover acciones administrativas y solicitudes por nuestros maestros y profesores y no es nada agradable confrontar por decisiones políticas que no hemos tomado y que no hemos pedido que se tomen, porque queremos trabajar tranquilos, pero los docentes preguntan y no tenemos respuesta. Yo de ninguna manera voy a culpar a los docentes sino a los que tomaron esta medida”, manifestó.

Consultado sobre la adhesión al paro, dijo que “algunos docentes han hecho retención y otros no, tanto en los colegios de Ushuaia como de Río Grande. Si el docente hace un acto de retención sin dictar clase, no nos parece adecuado que un niño tenga que estar en el aula. Los chicos no tienen por qué sufrir las desavenencias de los adultos. Algunos nos dicen que paguemos las patronales y luego negociemos con el Gobierno provincial, pero no tenemos por qué hacernos cargo de una medida que tomó el propio Gobierno de la provincia y que hoy decide no respetarla”, concluyó.