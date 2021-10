Denuncian persecución y maltrato en Desarrollo Social

La secretaria Adjunta, Violeta Santander, mencionó que “hay un reclamo de las compañeras que es gravísimo, que es maltrato laboral, y han sacado a los responsables del área. No tan solo siendo removidos, sino que también les pidieron que vayan a buscarse otro lugar de trabajo. Son compañeros con 16 y 18 años de trabajo en este lugar, con legajos intachables, y cuentan con el respaldo del resto de sus compañeros de trabajo”, advirtió la dirigente estatal.

Mencionó luego que “ha sido una situación repentina, porque se lo comunicaron antes de ayer a las 4 de la tarde”, comentó la secretaria Adjunta de ATE Río Grande, Violeta Santander, en declaraciones al portal Gremiales del Sur.

Por otra parte, el secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, aseguró que “pone la piel de gallina lo que cuentan los trabajadores, yo no puedo creer que funcionarios del gobernador, Gustavo Melella, persigan a los trabajadores”. Después expresó que “estos compañeros trabajaron durante toda la pandemia en este lugar, a la par del hospital de la ciudad, no fallaron ni un día y hoy el premio que les dan es sacarlos del lugar de trabajo con amenazas”.

Concha indicó que “de esa manera no se trata a los trabajadores, estos funcionarios deberían recibir hacer un curso para tener manejo de personal”, comentó el sindicalista y después agregó: “no vamos a permitir el manoseo de los trabajadores, esperamos que el gobernador les haga saber a sus funcionarios que así no se gobierna. Las asambleas van a continuar hasta que esto se solucione”, anticipó.

Mencionando que “en este lugar funciona el IPRA y lo hicimos cerrar por las pésimas condiciones en que funcionaba; acá los compañeros no pueden estar porque no hay espacio físico. No se respeta el distanciamiento social, los baños no funcionan, no hay ventilación, los caloramas funcionan mal, la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo brilla por su ausencia. Esta situación nosotros la hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo y hay un expediente por esto”, remarcó finalmente Felipe Concha.