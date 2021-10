De Tierra del Fuego a Alaska en bici: luego de 9 meses de pedaleo llegaron a Jujuy

«Salimos de Tierra de Fuego con la idea de visitar los 35 países de América y llegar a Alaska. Calculamos entre 7 y 10 años de viaje», contaron los aventureros sobre su viaje en diálogo con LW8.

El recorrido en bicicleta implica esfuerzo físico pero como retribución «da la posibilidad de ir conociendo todo lo que está en el camino», explicó Chralcan en cuanto el medio de transporte elegido. A ello sumó un detalle no menor: «lo que tiene la bici es que hay que poner el cuerpo y en los otros vehículos había que poner plata».

Las necesidades básicas del día a día son cubiertas a partir de la venta de artesanías, indicó Micaela. «No gastamos mucho, solo es comida, no es tanto el gasto. La gente nos ayuda mucho y eso hace posible que podamos avanzar», resaltó la joven que antes de partir se recibió de Técnica en Recursos Humanos.

«Lo que más nos sorprende es la gente. Los lugares son hermosos pero no es lo que te queda después. La gente es la que hace el viaje hermoso», coincidieron los jóvenes en cuanto a las mejores experiencias que recogieron en estos meses.

¿Cómo continúa la travesía? «Este miércoles seguimos. Vamos a ir hacia La Quiaca despacito, nos vamos a tomar como un mes», precisó él. Luego retornarán a San Salvador para perseguir la meta de llegar al otro extremo de América, pero pasando previamente por el litoral.

«De acá nos vamos para la ruta 16 que va por Chaco. Vamos a Misiones y de ahí a Entre Ríos. Queremos salir por la costa de Uruguay y Brasil», detallaron el itinerario.

Micaela y Chralcan no desconocen que en algunos países pueden tener inconvenientes para movilizarse debido a las solicitudes de visa que existen, pero no dejan que eso opaque la ilusión que cargan. «Hay países que requieren visa y la tramitaremos cuando llegue el momento, la idea es poder pasar y si no se puede no va a cambiar el viaje», aseguraron.

En las redes sociales cuentan los desafíos y las alegrías que transitar al avanzar cada jornada un poco más con el objetivo de conocer cada rincón americano. Son Viviendo en todas partes en Facebook, Instagram y YouTube.

Fuente: Somos Jujuy