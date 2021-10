Tras la intervención del INADI, el festival de Cosquín cambia sus categorías de género

La decisión de la Comisión Municipal de Folklore se da a partir de la denuncia que la cantante trans no binaria Ferni de Gyldenfeldt presentó ante el INADI. En la misma se relata un episodio de discriminación durante el concurso Pre Cosquín: fue negada a clasificar al “Rubro Solista Vocal Femenino” a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje posible. Según se relata en la denuncia, la organización alegó que no podía competir en dicha categoría ya que en su DNI figuraba el sexo masculino. Ferni, a pesar de no tener hecho el cambio registral, se autopercibe trans no binaria y utiliza el pronombre femenino.

“El INADI recibió la denuncia y todo tomó ese curso que toman las cosas cuando son las ganas, la voluntad, el compromiso, y la fuerza de cambiar lo que es injusto son las que motorizan nuestras acciones”, describe Ferni en su relato.

Además de darle curso a la denuncia, el INADI se comunicó con el municipio – ya que el Festival se realiza de manera mixta público privada – para intermediar y coordinar no solo una posible solución, sino para avanzar en una mayor igualdad en las categorías del Festival.

“A las horas, cinco como máximo, el intendente Gabriel Muzzo llamó y anunció la modificación en el estatuto de Cosquín y la creación de un único Rubro de Solista Vocal”, sigue la artista que, gracias a la misma resolución, ahora sí podrá participar del Festival.

Hoy se conoció la resolución firmada por sus autoridades, que cambia para siempre las bases del reglamento Pre Cosquín, sin distinción de género. “No lo puedo creer, me da mucha felicidad”, relata Ferni tras la noticia. “Hay que encarnar estas luchas, ponerles cuerpo e identidad, para que estos gestos los coseche toda la comunidad”.