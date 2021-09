Juntos por el Cambio reflotó su propuesta de eliminar las indemnizaciones por despido

Se trata de una nueva iniciativa impulsada por diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Héctor Stefani (PRO), que propone modificar el sistema tradicional de indemnizaciones para crear el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades.

La propuesta de varios dirigentes de Juntos por el Cambio de reflotar el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para eliminar las indemnizaciones, generó este miércoles fuerte rechazo de legisladores del oficialismo, que cuestionaron la iniciativa y advirtieron que la medida sólo beneficia a los empleadores y no generaría nuevos puestos de trabajo.

Se trata de una nueva iniciativa impulsada por diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Héctor Stefani (PRO), que propone modificar el sistema tradicional de indemnizaciones para crear el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades.

El planteo se suma a la propuesta realizada en los últimos días de la campaña de cara a las PASO desarrolladas el domingo pasado por Rodríguez Larreta, quien planteó la necesidad de eliminar la indemnización por despido para ir hacia un «sistema de seguros», como ya se utiliza en el gremio de la construcción, según dijo.

De todos modos, la iniciativa que ingresó en las últimas horas a la Cámara baja, debe ser debatida por las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley (Frente de Todos) y de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller, antes de llegar al recinto.

El proyecto busca instituir el Seguro de Garantía de Indemnización (SIG) como instrumento y fondo de capitalización «que permita indemnizar con remuneraciones mensuales a los trabajadores en relación de dependencia ante eventuales despidos o cese de actividades acorde la cantidad de años de aportes al mismo por parte de los trabajadores en equivalencia con sus años de antigüedad».

El texto lleva las firmas de los diputados del PRO, Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni y el radical Federico Zamarbide.

Las reacciones

La propuesta del frente opositor fue rechazada de plano por Siley, a donde fue girado el texto, que advirtió que «toda vez que se apuntó a la quita de derechos no se generaron nuevos puestos de trabajo».

Siley puso de relieve además que, por el contrario, en esos gobiernos «se aplicó un modelo económico que destruyó el consumo interno, el mercado interno y las pymes, que son las principales dadoras de empleo.

«Se trata de un modelo especulativo que destruye el trabajo, que viene siempre de la mano de quitar derechos como fue en el gobierno de (Mauricio) Macri», dijo al respecto.

En declaraciones a Télam, la diputada nacional del FDT recordó que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron «los que más derechos laborales generaron desde el inicio de la democracia».

En esa misma línea, la diputada nacional Gisela Marziotta aseguró que el Frente de Todos «nunca va a acompañar un proyecto de estas características porque va, claramente, en contra de sus propuestas».

«Nosotros queremos y llevamos adelante un proyecto de país que contempla, básicamente, el cuidado del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras», planteó

«Por eso instauramos la doble indemnización, justamente en un momento delicado del país, para cuidar y darle certidumbre a trabajadores y trabajadoras que va en contrario de este proyecto del diputado del PRO que es sólo cuidar y beneficiar a los empleadores en detrimento de los trabajadores», afirmó Marziotta a Télam.

Para el diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, la propuesta impulsada por Juntos por el Cambio es «preocupante» porque provocaría que el trabajador no tenga «seguridad jurídica» e «impediría que tenga capacidad de previsión».

«¿Quien le va a dar un crédito a un trabajador que no se sabe cuánto tiempo puede estar en un trabajo?», sostuvo Yasky, al ser consultado en declaraciones radiales por la propuesta impulsada en esa misma línea por el senador Martín Lousteau (JXC).

La propuesta de Lousteau establece la creación de un «fondo nacional de cese laboral» del cual, en caso de despido, el trabajador cobrará un seguro equivalente a un sueldo por año trabajado.

También, y en plena campaña de cara a las PASO, el candidato a diputado de JXC, Ricardo López Murphy, había destacado la necesidad de generar «un nuevo contrato laboral que preserve la lógica de los recursos y de los fondos para el trabajador pero que no genere litigiosidad. De la litigiosidad come una cantidad de gente y eso no es sano para el sistema productivo Argentino.

Fuente: Critica Sur