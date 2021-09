Al final monedas de 1 peso “provingias” no son valiosas; hay 56 millones de ellas

En los últimos días tomaron trascendencia posteos publicando su valor en hasta 15 mil pesos en diversas plataformas de compra y venta; las monedas de 1 peso argentino acuñadas en Inglaterra en 1995, que por un error en su reverso –dicen “Provingias” del Río de La Plata, en lugar de “Provincias”.

Inmediatamente muchas personas buscaron entre el cambio que poseen, hallando varias de ellas, creyéndose momentáneamente como poseedores de un tesoro único.

La mala noticia es que se conoció hay alrededor de 56 millones de unidades acuñadas con la falta ortográfica, lo que no las hace tan valiosas para coleccionistas de la numismática, dada su disponibilidad.

El valor fue ficticio a partir de esas publicación, lo real es que hubiera alguien dispuesto a pagarlas a tal precio.

Incluso esta situación momentánea no escapó a la picardía criolla, en la que alguna personas intentaron sacar provecho de la situación; “recibí unos 300 llamados de personas que tenían estas monedas de un peso con error. Muchos se enojan cuando se les dice que no valen nada. Mucha gente que llama tiene una necesidad económica. Además, hay personas que las compraron a mucho menos de lo que estaban publicadas. Por ejemplo, a 500 pesos, pensando en venderlas más caras y ahora se encuentra con que no valen nada”, comentó un experto al portal Infobae.

