Fernando Gliubich “La ampliación del subrégimen de promoción industrial tiene que ser a través de una Ley, no de un decreto”

Así lo afirmó el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Fernando Gliubich respecto de la imperiosa necesidad que tiene la provincia de Tierra del Fuego que Nación amplíe el subrégimen de promoción industrial a través de una Ley avalada por el Congreso de la Nación, y no un decreto de turno. Puntualizó que “seguramente en los próximos una diputada nacional va a salir a vendernos un decreto de extensión del subrégimen, pero lo que necesita la provincia es la Ley avalada por los dos tercios de la Cámara Baja y Alta”, sentenció.

Río Grande.- El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Fernando Gliubich volvió a reiterar la necesidad que tiene la provincia de Tierra del Fuego que desde Nación se amplíe el subrégimen de promoción para la industria electrónica que vence en 2023, el cual es urgente e indispensable para el territorio, en donde la producción de electrónicos y electrodomésticos ocupa actualmente un promedio de diez mil personas.

En este sentido Gliubich afirmó que “lo importante es el espíritu de la ley, como lo fue el espíritu que tuvo la 19640 cuando se pobló el territorio, que surgió como una Ley económica, y que terminó siendo una Ley en defensa de la Soberanía Argentina, donde en ese entonces se pobló un territorio, que hoy tiene un promedio de 220 mil habitantes”, dijo, al tiempo que agregó que “el espíritu de una ley genera lograr un orden, un marco jurídico que brinde esa seguridad tan deseada, fomentar la producción, pero nosotros hemos perdido gran parte de ese espíritu, dado que desde hace décadas Argentina ha perdido esa capacidad de generar empleos”.

Por tal motivo sostuvo que “lamentablemente hoy la industria se encuentra en una gran incertidumbre ante la nebulosa que plantea el gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la ampliación del subrégimen industrial, y la inseguridad que genera esto respecto a los puestos de trabajo, entonces cuando muchos quieren levantar pancartas con relación a este tema, me pregunto que estuvieron haciendo en la Cámara Baja durante los últimos años, donde algunos hoy son nuevamente candidatos”.

Gliubich manifestó que “ahora van a pretender vendernos un decreto, donde una de las diputadas en los próximos días va a querer vendernos un decreto porque el Presidente a través de un decreto va a extender la prórroga del subrégimen de promoción industrial, pero no vamos a contar con la Ley que es lo que debemos tener, que es lo que la provincia de Tierra del Fuego tiene que tener, nosotros tenemos que tener la Ley con los dos tercios de la Cámara Baja y Alta como corresponde, eso es lo que se debe pelear en el Congreso, de manera de darles a la industria fueguina previsibilidad y reglas de juego claras para que las empresas puedan seguir produciendo y generando empleos genuinos”.

Por último Gliubich criticó que “no podemos tener a alguien que va en una lista negociando una paritaria con 17 mil empleados públicos, y que nadie ponga una palabra, cuando el mismo Presidente de la Nación dijo que no veía bien que ningún candidato a nivel nacional estuviese ocupando un cargo en la función pública, entonces esta es la Argentina que tenemos que discutir, dejar de condicionar a nuestra gente, al electorado, que es el mismo ciudadano, el vecino con el cual compartimos todos los días, dado que las distancias políticas son algo totalmente absurdo”, sentenció.