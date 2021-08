El hijo Alberto Fernández recibió su DNI no binario

Tani Fernández Luchetti usó Instagram para manifestar su alegría por haber recibido el nuevo documento que, en el apartado «Sexo», lleva una «X».

«Está bueno entender que un plástico no dice quién soy pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz», expresó en Instagram Tani Fernández Luchetti –como se llama ahora quien fuera Estanislao–, al obtener su DNI no binario.

Había iniciado el trámite luego de que el Gobierno Nacional presentara los nuevos documentos que reconocen las identidades no binarias con una «X» donde debe aparecer el sexo de la persona documentada. “No me considero hombre, me considero persona no binaria”, decía entonces en un vivo por la mencionada red social.

Como se sabe, el Gobierno oficializó el 21 de julio pasado la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra «X».

El decreto presidencial dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) «deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743», en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

En este sentido, el decreto indica que «se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino».

«La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino», detalla el decreto.

