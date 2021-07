Tito Stefani: “La UCR tiene candidatos suficientes como para dirimir una PASO»

El actual diputado nacional por Tierra del Fuego, Héctor Stefani, manifestó que será candidato por el espacio Juntos por el Cambio. El parlamentario fueguino indicó que, de ser reelecto, continuará trabajando en más de 100 proyectos que impulsa desde su banca. Dijo que la 19640 debe continuar y aggiornarse a los tiempos que corren. Por otra parte agregó no saber por qué el senador Blanco invitó a Ricardo (Garramuño) para que se sume al espacio pero “me parece que es una estrategia equivocada”.

La danza de los candidatos comienza a mostrar nombres. Algunos más conocidos que otros. Uno de ellos es el caso del actual diputado nacional Héctor “Tito” Stefani quien manifestó que será candidato en las elecciones venideras. Lo hará por el espacio Juntos por el Cambio.

En diálogo con la prensa, el parlamentario representante de Tierra del Fuego abordó el tema relacionado a la posibilidad de que el actual concejal del MpF Ricardo Garramuño, forme parte de la elección dentro del mismo espacio como extrapartidario. Al respecto dijo que esa situación le genera muchas dudas. “Yo creo que en la elección que viene, tenemos que cuidar mucho la institucionalidad y la república y hay que tener una postura firme” y “tener un candidato extrapartidario es esa desconfianza de cómo votará dentro del Congreso y, además, “la UCR tiene candidatos suficientes como para dirimir una PASO y decidir quiénes serán los candidatos que mejor representa al espacio”. Sin embargo, “cuando vemos a un extrapartidario y, si nos ponemos a analizar cómo votó Garramuño en estos años, podemos ver que votó muchas cosas a favor del kirchnerismo además es de un partido político que comparte el poder con el actual gobierno de la provincia que está aliado al kirchnerismo. La verdad es que no entiendo esa jugada”. En este marco trató de analizar que “es una estrategia del senador (Pablo) Blanco que no me parece que le aporte volumen político a la alianza que tiene Juntos por el Cambio y por el contrario, genera dudas importantes a la hora de responder en la Cámara”.

Agregó no saber por qué el senador Blanco invitó a Ricardo (Garramuño) para que se sume al espacio pero “me parece que es una estrategia equivocada”. Consideró además que el Movimiento Popular Fueguino llevará a sus propios candidatos por lo que quedaría más desdibujado aún. Me resulta que es un error político” y “me preocupa”.

Fuente: 19640