Pasó medio año y AFIP no devuelve las percepciones del 35% del 2020 que realizó indebidamente (ni dice cuándo lo va a hacer)

A partir de mediados de septiembre/2020 los argentinos tienen que pagar un extra del 35% sobre todo lo que tributa el Impuesto PAIS del 30%, esto es sobre operaciones como la compra de dólares u otra moneda extranjera, los pagos con tarjeta a sujetos del exterior, la contratación de servicios turísticos para viajar al exterior, etc.

Este 35% adicional es por la percepción que fue establecida por la RG 4815/20 de AFIP, sumada al Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAIS); juntos elevan el recargo que pagamos sobre el valor del dólar oficial a un 65%.

Esta percepción del 35% se puede tomar a cuenta del Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Personales, pero como hay mucha gente que no tributa esos impuestos, la norma que la establece también prevé que esas personas puedan solicitar que devuelvan los importes que les percibieron por ese concepto.

En enero/2021, la AFIP habilitó la posibilidad de solicitar esa devolución, como contamos en este post: Así se solicita a la AFIP que te devuelva las percepciones del 35% (para no inscriptos en Ganancias o Bienes Personales).

Muchos lectores del blog solicitaron inmediatamente que les devuelvan esos importes que les fueron retenidos, pero pasan los meses y la AFIP no los devuelve y tampoco responde cuándo los va a devolver.

Un comportamiento inaceptable tratándose de un órgano de gobierno y más aún tratándose de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que vive determinando vencimientos, plazos y procedimientos que los ciudadanos debemos cumplir.

Los que tributan Ganancias/Bienes Personales, que normalmente son las personas de más altos ingresos y/o patrimonio, ya pudieron tomarse esas percepciones en sus declaraciones y de esa manera AFIP «les devolvió lo que le habían percibido»; los asalariados a los que les retienen ganancias, también ya pudieron recuperarlo; pero los asalariados que no pagan ganancias, los jubilados, los monotributistas, etc. siguen esperando y recibiendo ante sus consultas un absurdo silencio por parte de la AFIP o, en el mejor de los casos, respuestas que no dicen nada.

Entonces:

Le aplicaron indebidamente percepciones a cuenta de Ganancias / Bienes Personales a personas que no deben pagan esos impuestos

Recibieron la solicitud de devolución hace meses

No devolvieron

Cuando les preguntás cuándo van a devolver responden algo como «No sé, che, vamos viendo, no te puedo decir una fecha»

Fuente: Minuto Fueguino