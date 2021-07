Padre podría ir preso por no pedir disculpas al abusador de su hijo

Andrés es un padre que hace algunos meses realizó una denuncia por abuso sexual que sufrió su hijo. La persona denunciada vivía a unos metros del domicilio de la víctima, por lo cual debía verlo todos los días. Una tarde Andrés no soportó más la ira al ver al denunciado por lo cual rompió los vidrios de la casa.

En las últimas horas el padre de familia fue notificado por ese accionar, el hombre tiene dos opciones, una es pedir disculpas por los daños ocacionados o bien estar preso durante 30 días.

Minuto Fueguino habló con esta persona, quien dijo “yo prefiero ir preso, estoy muy indignado porque esta persona está libre y uno ahora tiene que pagar los platos rotos”.

Muy enojado dijo “lo que hizo este sujeto no tiene perdón de Dios, la verdad ya no sé qué hacer. Yo a esta persona no le voy a pedir disculpas. Ahora tengo que llamar e informar mi decisión”.

Muy angustiado dijo “yo ya hablé con mi hermana, si me tienen que meter preso va a ser peor para mi entorno familiar. Yo tengo que ir preso por ese abusador, la denuncia que hice quedó en la nada, no me dan pelota, pero para esto si se movieron. Yo la verdad a la Justicia no la entiendo”.

Para finalizar dijo que “nos tuvimos que mudar, afortunadamente no lo vemos más. Mi hermana vive a unos metros y la verdad ni quiero acercarme”.

