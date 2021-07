Matías Kulfas: la prohibición de cría de salmones en Tierra del Fuego “es una decisión equivocada”

El ministro de Desarrollo Productivo dijo que entre el “vale todo” y la prohibición hay variantes a evaluar, como regulación y controles ambientales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expresó hoy su desacuerdo con la ley aprobada por unanimidad en la legislatura fueguina el miércoles pasado, de prohibir las salmoneras (cría de la especiea) en el Canal de Beagle, impulsada por legisladores del Movimiento Popular Fueguino pero que también tuvo el apoyo del kirchnerismo local.

“Es una decisión equivocada. Estoy de acuerdo con una producción que tenga un especial cuidado y resguardo ambiental”, dijo Kulfas en declaraciones a Radio con Vos. “Se acabó hace mucho la era de pensar que hay que producir y producir, y que el ambiente pague las consecuencias, sin ninguna política al respecto, pero entre ese vale todo y el prohibicionismo hay una amplia gama a evaluar. No me parece bueno prohibir una actividad. Hay que regularla, tener muchísimos controles ambientales. Hay que zonificar, diferenciar las tecnologías para ver cuáles son las correctas y cuáles no. Y aprender”, dijo el ministro. E insistió: “más que prohibir hay que controlar, ser cuidadosos y por eso creo que la prohibición lisa y llana es un error”.