“Este año hablé un montón de cosas que tenía atragantadas y las vomité todas. Me di cuenta de que no era la única persona. Me hizo muy bien porque yo no hago terapia. Sé que hay un montón de mujeres que no tienen las mismas posibilidades que yo tengo para sortear este obstáculo que nadie se ocupa y que no es una pavada”, explicó respecto a los conflictos que tuvo con su ex esposo, Matías Defederico, como las irregularidades en el pago de las cuotas alimentarias de sus tres hijas.

“Quiero hacerme presente, intentarlo. ¿Por qué no? El no ya lo tengo. Ustedes me darán el sí o el no. Si es el no también lo entiendo. Y sé que lo voy a hacer con muchísimo corazón porque es algo que sufrí mucho. Es algo que me toca muy de cerca y sé lo que voy a hacer con muchísima responsabilidad. Sí es verdad que no tengo conocimientos políticos, pero la verdad que con todo lo que viví si hay algo que tengo experiencia es en eso. Así que ahora a luchar por los derechos de ellos y por los derechos de nosotras. Y también hay una minoría de hombres que también le pasa, es muy chiquito en comparación de lo que vivimos muchísimas mujeres”, finalizó Cinthia.

En febrero pasado, la panelista ya había contado que quería incursionar en la política y dio detalles de las cuestiones y temas en los que le gustaría trabajar. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”. Más tarde, señaló que conoce bastante de esta cuestión, ya que vivió el tema muy de cerca por su mamá que nunca conoció a sus padres biológicos y fue adoptada.

Luego, señaló que le gustó el trabajo que hizo en cuanto al tema de la adopción Irma Roy, la reconocida actriz que se dedicó a la política y fue diputada por la provincia de Buenos Aires. “Me parece que no logró mucho porque es un tema que no le importa a nadie, pero sí trabajó muy duro”, opinó Cinthia en Los Ángeles de la Mañana. Por último, manifestó que tiene previsto arrancar una carrera universitaria: “Quiero estudiar Ciencias Políticas… yo estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera. Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó″.