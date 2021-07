Juntos por el Cambio confirmó que El Dipy competirá en las elecciones 2021: “Le hemos hecho un ofrecimiento formal”

Lo informó el vicepresidente del PRO, Federico Angelini. “Soy un convencido de que hay que sumar personas a la política”, manifestó.

En medio de la interna que atraviesa Juntos por el Cambio, el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, confirmó hoy el ofrecimiento formal de candidatura al cantante de cumbia David Adrián Martínez , popularmente conocido por su nombre artístico, El Dipy, por el distrito bonaerense de La Matanza.

La decisión va en línea con el pensamiento del ex presidente Mauricio Macri, que ya había adelantado que quiere como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria. El ex mandatario nacional incluso había mencionado públicamente a El Dipy como una de las posibles incorporaciones del espacio opositor.

“ Le hemos hecho un ofrecimiento formal a El Dipy para una candidatura en La Matanza, donde tiene arraigo ”, aseguró Angelini esta tarde en declaraciones a AM 750. Para el funcionario, la chance de sumar al músico a sus filas “generaría entusiasmo”, una definición que también va en línea con los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, respecto de ampliar Juntos por el Cambio.

“Soy un convencido de que hay que sumar personas a la política”, agregó el diputado santafesino, que también se definió como “un defensor de las internas”. “Frente a los procesos electorales y la renovación de liderazgos, las PASO ordenan”, consideró en otro pasaje de la entrevista radial.

En esa línea, destacó la incorporación del neurólogo Facundo Manes a la Unión Cívica Radical (UCR), quien se lanzó este sábado como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y aspira a disputar el liderazgo de la coalición electoral y posicionar al frente a la UCR de cara a 2023.

Y, por último, el legislador también resaltó la “capacidad de gestión” del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, al que referenció como “el candidato” del PRO en la Provincia.

Postal de la reciente reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio en medio de la pelea por las candidaturas Postal de la reciente reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio en medio de la pelea por las candidaturas

La semana pasada, al manifestarse de acuerdo con agrandar el espacio, Macri había deslizado el nombre de El Dipy. La primera señal de acercamiento entre ambos fue quizás la foto que el cantante logró del ex jefe de Estado. El músico quería conocerlo personalmente y sacarse una foto con él y a principios del mes de junio la logró y la compartió con sus más de 70 mil seguidores de Twitter.

De igual modo, Macri señaló a otros artistas , como el actor y humorista Alfredo Casero y el ex bailarín Maximiliano Guerra. “Todos los que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política, bienvenidos sean; Facundo Manes, El Dipy, estuve con Maxi Guerra que está muy entusiasmado, y es muy bueno que quiera participar”, dijo a TN en referencia a la invitación a integrar Cambiemos.

En estas elecciones, para mantener la misma cantidad de legisladores, Juntos por el Cambio debe repetir los números de los comicios de 2017, favorables para el entonces macrismo y motorizados por triunfos en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

La coalición, que en la Cámara baja encabeza el radical Mario Negri, pone en juego 60 de las 115 bancas. El PRO renueva 26 de sus 53, la UCR 26 de 46, la Coalición Cívica 7 de sus 14 miembros y el Frente Cívico y Social de Catamarca renueva una.