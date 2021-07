Gliubich: “Yo quiero caminar los barrios para que la gente se identifique y se reconozca”

En declaraciones a FM La Isla, el precandidato a diputado nacional por la UCR, Fernando Gliubich, habló sobre su candidatura y señaló que «vamos a defender un proyecto que sea del radicalismo, no nos olvidemos que las últimas dos bancas para diputados fueron para el Pro»

En ese sentido, afirmó que “seguimos con la intención de unificar listas por lo menos dentro de la UCR, me parece que ese debe ser un objetivo hasta último momento” y agregó, «por supuesto que estamos en comunión de ideas con los otros precandidatos pero seguramente tendremos otra charla con el espíritu de fortalecer la propuesta radical de cara a estas PASO”.

En ese orden cosas, comentó la reunión que se dio el miércoles entre los precandidatos, los electos de la UCR y el presidente del partido, que según expresó tuvo, “la única intención de que mantengamos un diálogo responsable en el cual visualizáramos lo importante no solamente del partido, sino también lograr que el partido ocupe un lugar relevante y de responsabilidad dentro de lo que es Juntos por el Cambio y de lo que es el espacio, entendiendo que solamente a la UCR en cuanto a cantidad de afiliados no nos alcanza para hacer frente a estas PASO de cara a lo que tenemos enfrente que son nada más ni nada menos que 12 partidos que son los que se han unido para este frente, vamos a seguir dialogando y ese es el espíritu con el que habló el presidente, Alejandro Vernet».

Gliubich sostuvo que no tiene cerrada su lista, aunque adelanto que hay dos mujeres de Ushuaia con las que está manteniendo conversaciones, una perteneciente a la UCR y otra extrapartidaria. “Vamos a hacer todo lo que esté al alcance para recuperar esa banca y que sea de la UCR”, enfatizó.

Preguntado por coincidencias con otros precandidatos, expresó que “a veces puntos de encuentro hay muchos, lo que se hace difícil es integrar listas cuando nosotros en este caso en particular vamos a defender un proyecto que sea del radicalismo, no nos olvidemos que las últimas dos bancas para diputados fueron para el Pro, me parece que el radicalismo en este momento tiene referentes que están buscando ese nivel de representación” y agregó que “me parece sumamente importante ese rol protagónico que esta asumiendo el radicalismo a nivel nacional”, al tiempo que destacó la figura de Facundo Manes como referente partidario.

Preguntado por el resultado de ciertas encuestas que arrojan resultados favorables a favor de Héctor Stefani y Ricardo Garramuño, Gliubich les resto importancia y sostuvo que “hubo tiene que observar dos cosas en lo referido a encuestas, por un lado hay que ver quién es el que publicita esas encuetas y de qué modo se promocionan, independientemente de que los datos sean verídicos o no y en segundo lugar tenés que ver cuánto tenés para crecer todavía en cuanto nivel de conocimiento”.

“Por supuesto, Tito Stefani es el actual diputado y al tener una trayectoria política -al igual que Ricardo Garramuño– tiene un camino recorrido con anterioridad, son gente que mal o bien son gente conocida y uno parte en política del nivel de conocimiento que tiene la gente, es uno de los grandes desafíos que tengo en mi caso en particular”, señaló.

Respecto de los apoyos recibidos por algunos precandidatos por dirigentes a nivel nacional, Gliubich afirmó que “en algún momento un apoyo a nivel nacional puede llegar a ser representativo para algunas personas, pero en lo personal el apoyo que yo estoy buscando es el apoyo de la militancia y el apoyo de toda la gente que quiere construir un país desde el trabajo, el progreso, desde la ley” y agregó, “No me dedico a la dirigencia política para entrar a un estudio a sacarme fotos, yo creo que ese no es el camino, hay algunos que se han sacado fotos con Dios padre y María Santísima, me parece bien, pero acá ninguno va a venir a caminarles la Provincia de Tierra del Fuego”.

“Yo quiero caminar los barrios para que la gente se identifique y se reconozca”“, dijo y agregó, “Yo creo que hay que buscarle soluciones a la gente que realmente estamos pasando por un momento muy angustiante, hay que buscar distintas alternativas que están lejos de visulizar un apoyo mediático o no”, finalizó.