El Mapa de Exportaciones: ¿a qué países se envían los autos fabricados en Argentina?

Los fabricantes de autos agrupados en Adefa publicaron su informe anual de producción, exportaciones e importaciones. En una primera nota, publicamos el “Mapa de Origen”, donde se detallan la lista de países que envían los diferentes modelos de autos que llegan a la Argentina (ver acá).

En esta segunda nota se publica el Mapa de Exportaciones: ¿a qué países se envían los autos fabricados en Argentina?

Las cifras de Adefa corresponden al año 2020 y es necesario realizar una aclaración: no incluye las estadísticas de las fábricas de Mercedes-Benz(Virrey del Pino) y de Iveco (Ferreyra) porque esas empresas decidieron mantener la confidencialidad de sus estadísticas. Más allá de que no haya datos, se sabe que Iveco exporta sus vehículos comerciales a Brasil, mientras que Mercedes-Benz es la única automotriz de Argentina que exporta a Estados Unidos: envía los utilitarios Sprinter, aunque no se sabe en qué cantidad. Las marcas se negaron a difundir esos datos.

Una vez realizada esa aclaración, Adefa informó que en 2020 se produjeron 257.187 vehículos en Argentina (sin contar a quienes no brindaron datos), de los cuales se exportaron 137.891 unidades.

El informe de Adefa detalla a qué país y en qué cantidad exportó cada fábrica de autos de Argentina que aceptó brindar datos, pero no señala qué modelo en particular de vehículo envió cada una al exterior.

Con todas estas salvedades y huecos en la información suministrada por las automotrices que integran Adefa, se publica el informe sobre exportaciones 2020.

Fuente:Auto Blog