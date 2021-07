El Consejo Federal levantó la suspensión de 1 año contra el Club Sacachispas

A principio de junio dimos a conocer la información de que el Club Sacachispas había sido suspendido por un año en todas sus categorías tanto femenino y masculino en AFA y Futsal.

Todo comenzó cuando desde la Liga oficial de Futbol comunicaron mediante una nota que “con motivo de llevarse a cabo en el día de mañana domingo 16/05/2021 el funeral del padre de Mario Triviño, dirigente del club O’Higgins y colaborador de la liga oficial de futbol. Se posterga el partido de la final del futbol femenino para el próximo sábado 22/05/2021 a las 14 hs”. Cabe destacar que, el mismo 16 de mayo se jugó la final del masculino, a lo que ellas indicaron que “claramente es una situación de discriminación por motivos de género, donde por ser mujeres se las deja fuera de un partido por el fallecimiento del padre de un colaborador y no así a los conjuntos masculinos”.

Finalmente se supo en las últimas horas que “el jueves a la noche nos enteramos por un Boletín Oficial que el Consejo Federal ha fallado a favor la apelación presentada hace una semana atrás en el Tribunal de Disciplina General. Ellos dictaminaron que la sanción por un año fue levantada” comenzó diciendo el Presidente del Club Sacachispas.

Agregó que “Estamos contentos, aliviados, eran muchos chicos y chicas que iban a quedarse un año sin poder desarrollar la actividad que les gusta, que es el futbol. Estamos esperando que la Liga local nos notifique sobre esto que ha dictaminado. Nos sentaremos a dialogar para saber cuándo retomaríamos las competencias”. Hizo hincapié en que “en caso de que no nos notifique, vamos a pedir que se cumpla lo que dictaminó el Consejo Federal”.

Cabe señalar que “está suspendida la final de Futbol Femenino Futbol 11, se va a tener que resolver la situación, ya que cuando nos llegó la sanción estábamos clasificados y no han podido disputar su partido. También está el grupo masculino de Futsal que están en medio del campeonato y hacen dos meses que no disputan un partido, además están las chicas del Sub17 que no han podido comenzar el campeonato”.

Al ser consultado en cómo los equipos van a recuperar los partidos perdidos dijo que “nos vamos a tener que sentar a buscar una solución y resolver esto por el bien del futbol” concluyó Matías Ramos.

Fuente: