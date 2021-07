Continuaran las burbujas luego de que finalice el receso invernal

Así lo confirmó la Ministra de Educación, Analia Cubino, quien debió aclarar las diferentes versiones que transcurrieron en estos últimos días sobre el regreso a una presencialidad completa.

Descarto totalmente la posibilidad, señalando que “el 30 de julio finalizan las vacaciones y el lunes 2 de agosto, las burbujas, tales como están establecidas con la presencialidad, volverían esos estudiantes a las aulas” continuando con lo establecido en el calendario educativo de la provincia.

Asimismo, explicó que luego de llevar a cabo una reunión con la ministra de Salud, Dra. Di Giglio, donde analizaron la situación epidemiológica, tanto de la provincia, como dentro del sistema de educación, elaboraron un informe que será enviado a Nación donde señalan que se van a sostener las medidas establecidas hasta el momento.

“Vamos a ser un poco conservadores con esto, hay que transcurrir el receso invernal, va a circular la gente, con todos los cuidados seguramente, pero no hay que subestimar esto. Si bien no es lo ideal, lo más importante es sostener esa presencialidad.”

Por otra parte, y en relación a la vacunación de docentes destacó el arduo trabajo que se viene realizando en la actualidad con el plan de inoculación al personal estratégico de la provincia “ya hemos llegado al 80% del personal docente vacunado y hay un 4% que decidió no vacunarse, que dio fe de no querer recibir la vacuna al momento de ser llamado para recibir la vacuna”. Asimismo, agregó que el 16% restante en estos días recibirá su turno “hay docentes que no pudieron vacunarse porque estaban aislados o porque estaban con alguna enfermedad o por ser alérgicos”.

Finalmente señaló que el 11% del personal docente ya cuenta con la segunda dosis.