Cambio de horario en Bancos de TDF: «Se siente un destrato por parte de la comisión porque no hubo una consulta previa a las Cámaras», dijo Iglesias

Legislatura Provincial aprobó ayer una polémica ley que modifica el horario bancario, llevándolo de 8 a 13 horas en toda Tierra del Fuego, pese a contar con el rechazo de las Cámaras de Comercio Ushuaia y Río Grande, de Turismo, Hotelera y Gastronómica, Asociación de Agencias de Viajes, Asociación de Hoteles de 4 y 5 estrellas.

El Presidente de la Cámara de Comercio Yiyi Iglesias en diálogo con Fm Del Pueblo expresó “Habría que plantearse este tipo de situaciones en las formas, las cámaras sienten un destrato, no fueron consultadas por la comisión. Uno no sabe las situaciones de la banca, no se nos fue suministrada la información como para tener una opinión criteriosa. Las formas no fueron las adecuadas, uno ve estas cosas desprolijas, donde no se sabe si consultaron al ciudadano común”

“Lo único que esto tiene algo de bueno es que todavía esta la decisión del Gobernador que creo yo pedirá un consenso, va sumar una opinión de las cámaras. Estamos en instancias de elevar un proyecto de alternativa” refirió.

“Esto crea un problema más grave con los horarios de los empleados, para algunos va ser mejor y para otros peor” dijo.

“Ahora queda que los bloques expliquen por qué tomaron esta decisión, evidentemente deben tener un criterio muy claro, y todas las respuestas que nos hacemos como comerciantes” señaló.

El horario se considera temprano para los horarios que maneja Tierra del Fuego, además se tiene en cuenta las condiciones climáticas y las largas espera que se realizan afuera de los bancos por falta de inversión de sucursales de las entidades, sumada a la pandemia del coronavirus.

«Entendemos que la gestión bancaria es un servicio a la sociedad y cómo tal, debe tender a mejorar y optimizar su prestación en torno al interés de sus clientes. Cómo cámaras representantes del sector comercial, pyme y turístico local, ratificamos la posición contraria al cambio de horario de atención bancaria», afirmó.

Fuente: Minuto Fueguino