Una multitud acompañó el reclamo de los trabajadores de Digital

Más de doscientos metros de trabajadores se trasladaron desde la puerta de la fábrica de Digital Fueguina hasta la delegación de Gobierno. Reclamaron por la falta de pago de salarios. Se entregó un petitorio, solicitando a las autoridades provinciales, municipales y legislativas una colaboración para atravesar la difícil situación de las más de 240 familias. Diversos gremios se acoplaron a la marcha.

RIO GRANDE.- En horas de la mañana del viernes y, tal como fuese anunciado, trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur marcharon por las calles de la ciudad de Río Grande en reclamo por una pronta solución a su situación.

La concentración se realizó alrededor de las 9 de la mañana frente a la planta de Digital, a la cual se plegaron diversas entidades gremiales tales como la UOM con representantes de las diversas fábricas, el sindicato de Camioneros, SUTEF, ASIMRA. Asimismo, arribaron a la ciudad representantes de Ambassador Fueguina de la capital provincial.

La marcha se extendió desde el parque industrial hasta la intersección de la avenida San Martín y Belgrano, marchando sobre esta última al ritmo de bombos, bocinazos y mostrando numerosas banderas, buscando que los vecinos y toda la ciudad tome conocimiento de la situación por la que están atravesando más de 240 familias. Asimismo, solicitando que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre el reclamo.

Una vez arribado al corazón céntrico de la ciudad, se trasladaron hacia la delegación de Gobierno de San Martín 44. Allí se hizo entrega de un petitorio dirigido a las autoridades gubernamentales. En el mismo indicaron que, debido a la crítica situación por la cual atraviesan a raíz del no cobro de sus haberes, solicitan que sean exceptuados del pago de los servicios de luz y gas, como así también de los impuestos municipales. La suspensión del cobro de cuotas del IPV, como así también, la prohibición de desalojos ante la falta de pago de alquileres. Dicho pedido se extendería hasta poder comenzar a percibir los salarios atrasados.

“La lucha es de todos los obreros”

El secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, confirmó el acompañamiento a todos los trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur, “la lucha es de todos los obreros y obreras metalúrgicos de Río Grande”. Asimismo, agradeció el acompañamiento de las distintas organizaciones que participaron de la marcha.

Frente a la Delegación de Gobierno se entregó un petitorio.

“Estamos con ellos, somos parte de esta lucha y estamos decididos a profundizar en la medida de que lo consideremos entre todos y lo resolvamos en conjunto”. Agregó que “ha habido muchas situaciones como esta y las hemos podido transitar hasta su resolución, la lucha de ustedes, es nuestra lucha”, sostuvo Martínez.

“Situación muy compleja”

El delegado de Digital Fueguina, Daniel Saldivia, como primera medida agradeció a todos los trabajadores, instituciones y gremios que les brindaron el acompañamiento.

“Hoy en día es una situación muy compleja y difícil para cada uno de los trabajadores y familias que dependemos de esos sueldos”. Agregando que, “como dijimos el primer día afuera de la planta, lo que vamos a decir con la boca lo vamos a sostener con el cuerpo”.

El delegado aclaró que “acá a nosotros no nos van a venir a achicar ni tampoco vamos a dejar que hagan oídos sordos a nuestros reclamos. Que se hagan cargo los que se tienen que hacer. Acá estamos presentes”, finalizó Saldivia.

A continuación, el petitorio entregado a las autoridades de la Delegación de Gobierno por parte de los trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur:

-Alquileres y cuotas del IPV: Que la Legislatura provincial resuelva la medida de emergencia para impedir los desalojos de los trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur. Que trabajadores cuenten con un período de excepción de pago y puedan cumplir con sus obligaciones una vez que se regularice la situación laboral y perciban sus ingresos salariales. Que los trabajadores cuenten con un período de excepción con el pago de las cuotas de IPV y puedan cumplir con sus obligaciones una vez que se regularice su situación laboral y perciban sus ingresos salariales.

-Servicios: Que trabajadores puedan mantener los servicios esenciales de luz, gas y agua y cuenten con un período de excepción de pago y puedan cumplir con sus obligaciones una vez que se regularice la situación y perciban sus ingresos salariales.

-Impuestos: Que trabajadores cuenten con un período de excepción de pago de impuestos municipales y puedan cumplir con sus obligaciones una vez que se regularice su situación laboral y perciban sus ingresos salariales.

-Salario: Como ha sido de público conocimiento, desde el inicio y hace 50 días que los trabajadores reclamamos legítimamente el pago de cada piso de nuestro salario de los meses de abril, mayo y junio, más la cuota no remunerativa no abonada de $15.000 y el SAC del mes de junio. Asimismo, reclamamos el pago de las cuotas alimentarias retenidas y no depositadas a las familias beneficiarias.

Continuidad laboral: Necesitamos tener la claridad y certeza sobre nuestra situación y nuestro futuro, por ello insistimos en reclamar la continuidad laboral, las condiciones y garantías y derechos que legítimamente nos corresponden. Reclamamos al Ministerio de Trabajo, concejales, intendentes, legisladores, Gobierno provincial y Nacional que actúen comprometidos con la empresa y con la crítica situación que vivimos los trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur, para exigir a los empresarios que cumplan con sus obligaciones para generar alternativas con soluciones a esta desesperante situación.