Un vecino denunció “excesos” de la Policía, que lo detuvo por no cumplir con las restricciones de circulación

Miguel Picatto es un vecino de Ushuaia que transitaba anoche, fuera del horario permitido, debido a las restricciones de circulación por la pandemia.

En declaraciones a FM MASTERS, Picatto explicó que el domingo a la madrugada “mi esposa, mis dos hijos de 7 y 8 años y mi sobrina de 27 años, salimos a la 1,40 hs. de la casa de mi hermano, un poco más tarde de lo puesto en el DNU, cuando llega un móvil policial, nos detienen porque no podíamos circular, y nos dijeron que iba a llamar a Minoridad y Familia porque los chicos no podían circular a esa hora”.

“Nos llevan al control policial, en una oficina, una situación que los chicos no se olvidan más. Si bien estábamos en falta, me parece que no era así el procedimiento”, relató el vecino, y contó que después de mucho solicitarlo “se accedió a que mi cuñada se lleven a los chicos, mientras que nosotros estuvimos circulando por toda la ciudad, nos llevaron a la Comisaria 3era, luego al hospital, a Investigaciones donde nos sometieron a un montón de preguntas y sino respondíamos, nos amenazaron en que no había problemas en dejarnos dos o tres horas más encerrados. Seis horas estuvimos privados de la libertad”.

“Lo que me pone mal es que te quieren amenazar en sacarnos a los chicos, algo que no le deseo a nadie. Si bien estábamos en falta, no era la forma de proceder, una multa hubiera sido lo más sensato o que un móvil nos acompañará a nuestro domicilio y quedarnos allí en vez de hacer parecer a toda una familia como criminales”, estimó.

“Para mí nos trataron como delincuentes por toda la noche que nos hicieron pasar, tengo bronca por haber perdido mi libertad y mi descanso. Trabajo de lunes a sábado y mi único día es el domingo, y me lo pasé arriba de un patrullero”, remarcó.

Picatto no realizó la denuncia en una sede policial o judicial por la situación de abuso. “Aunque ahora tengo que ir a Fiscalía y de ahí veré que hago”.

“Uno hace el esfuerzo de inculcar valores y respeto a ciertas instituciones por los hijos, pero lo que ellos vieron de arrestar a los padres por circular 40 minutos más tarde es bastante ilógico”, finalizó.

Fuente: Tiempo Fueguino