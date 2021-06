Perdiz, liebre y vizcacha: los animales que tuvieron que cocinar en Masterchef Celebrity y la polémica que se generó en redes

Los participantes participaron de una subasta para elegir sus ingredientes. Además, hicieron llama, gallina negra y yacaré.

Invitada a Masterchef Celebrity, Verónica Lozano realizó una subasta de animales exóticos que los participantes luego tuvieron que cocinar, en medio del desconcierto ya que se trataba de carnes que la mayoría de ellos nunca había probado, mucho menos cocinado. La polémica en las redes sociales y las críticas por parte de los defensores de animales no tardaron en llegar.

Sol Pérez tuvo que hacer un plato con gallina negra, que hizo en un caldo. Claudia Fontán cocinó perdiz con manteca clarificada y puré de coliflor. Desorientada con la vizcacha Cande Vetrano picó la carne e hizo empanadas: “Muchas dificultades juntas, un animal raro y poco tiempo”, se quejó la actriz. Perdida con la consiga Georgina Barbarossa improvisó un escabeche de yacaré. Gastón Dalmau hizo liebre a la cacerola y bromeó: “Qué ironía, tan veloz que es y tanto tarda en cocinarse”. Por último María O’Donell hizo milanesas de llama.

La carne con la que tuvieron que cocinar les fue asignada luego de que realizaran una subasta en la que cada uno ponía en juego valiosos minutos que se descontaban de los 90 iniciales que tenían para cocinar. Así varios de los concursantes contaron con nada más que cuarenta minutos para elaborar sus recetas, salvo Georgina que se confundió con el sistema y quedó con solo 30 minutos. Además, pudieron ir al mercado en busca de ingredientes que complementaran el principal.

María O’Donell, que fue una de las que más se impresionó con el animal que le tocó, llama en su caso, ya que es vegetariana hizo el mejor plato de la noche. La Gunda con sus perdices también fue muy elogiada.

La polémica no tardó en llegar y de inmediato el programa conducido por Santiago del Moro y que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, se convirtió en tendencia en las redes sociales ya que muchos usuarios criticaron el uso de animales para su cocción.

“Mirá que yo amo ver MasterChef pero no entiendo con que necesidad tienen que cocinar animales exóticos”, “Como permiten la matanza de animales y cocinarlos en MasterChef, da vergüenza”, “Ver Masterchef es un constante pensar ‘qué suerte que no como animales’”, “La impresión que me dieron los cadáveres de animales en máster chef. Y acordarme que todavía no logro dejar de consumir. Pero, ¿Carne de llama? ¿En serio?”, “¿Cuándo irán a dejar de promover que se coman animales en peligro de extinción?” y “No se puede ver así, tan explicito los animales por favor. Dejen de comer animales”, fueron algunas de las críticas en Twitter.

“Estoy dispuesta a perder tiempo a cambio de cocinar algo que no me de mucha impresión”, se había adelantado la periodista antes de que comenzara la subasta. Así, el jurado presentó cada uno de los ingredientes y también brindó algunas recomendaciones, junto con Verónica Lozano, que estaba invitada.

El yacaré fue el primer producto en la subasta. “Es difícil, parecida al pollo pero un poco más seca”, aconsejó Martitegui. El segundo lugar lo tuvo la gallina negra: “Es más firme que el pollo y va en guiso o cazuela”. Luego tocó vizcacha que el chef recomendó hacerla en un guiso o marinada. A ella le siguió la llama: “Es una paleta, necesita mucha cocción, es magra y sana”. La quinta campana le dio lugar a la perdiz, que el jurado calificó de “fácil” y por último, liebre: “Se puede tratar como un bife vacuno y el lomo es espectacular”.