Laura Novoa habló del pago recibido por participar del homenaje a los muertos por coronavirus: “Sé que es poco, pero es un honor que piensen en mí”

En las redes sociales trascendió que habría cobrado casi medio millón de pesos, pero la artista aseguró que cobró un 10% de esa cifra por la conducción.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández fue el anfitrión de un homenaje en memoria de los fallecidos por coronavirus.El acto comenzó a las 12 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de casi todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, participó la actriz Laura Novoa que se encargó de oficiar como presentadora y también recitó un poema vinculado al carácter universal de la pandemia en términos humanistas. Luego la cantante Nadia Szachniuk y el guitarrista Juan Falú interpretaron “Zamba para no morir” de Hamlet Lima Quintana. El homenaje inicial concluyó con la presencia de Patricia Sosa, quien cantó el tema “Nos veremos otra vez”, de David Lebon.

Luego del acto, en las redes sociales criticaron a Novoa porque supuestamente habría cobrado casi medio millón de pesospor participar en el homenaje. El periodista Ángel de Brito le consultó sobre esta polémica y leyó la respuesta de la actriz en Los Ángeles de la mañana. “Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. Además al ser un trabajo actoral el pago lo depositan en la Asociación Argentina de Actores… Sé que es poco pero para mí es un honor que piensen en mí y que se este mi primer paso como posible conductora”, aseguró la artista a través de un mensaje por WhatsApp.

“Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes”, manifestó Laura en la red social.

Por último, manifestó: “Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa”.