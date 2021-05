Vecinos autoconvocados protestaron contra las restricciones

Por Silvana Minue- Un grupo de vecinos autoconvocados se reunieron en la Casa de Gobierno en Ushuaia para pronunciarse por las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Provincial tras el Decreto de Necesidad y Urgencias para evitar contagios de COVID-19.

La convocatoria fue difundida por las redes sociales y mensajes de WhatsApp bajo el lema “a favor de la libertad” y exigiendo “por nuestro trabajo, nuestras familias y nuestros derechos”.

Una de las protestas fue el sábado 22 en Ushuaia y otra este martes 25. Los manifestantes portaron banderas argentinas y carteles con consignas en contra de la suspensión de las clases presenciales y del horario dispuesto. Todas las declaraciones son transcriptas sin editar.

Alejandro Pagano fue uno de los manifestantes de “Aulas Abiertas TDF”, y explicó a TIEMPO FUEGUINO el motivo de la protesta: “Lo que se está señalando es el deficiente modo de gestionar la pandemia porque no se ha hecho lo que debería haberse hecho en un principio, cuando hay países latinoamericanos y del primer mundo que están hablando de dejar de usar el barbijo, que han vacunado el 90 de cada 100 personas y se llevan adelante planes serios para gestionar la pandemia, en Argentina se sigue discutiendo lo mismo, esto de encerrar a la gente, quitarle sus libertades y no permitir ejercer la industria y el comercio, no se permite reunirse con familiares y amigos, aislar a las personas son las soluciones que se propone desde el Gobierno incluso por formas no previstas en nuestra Carta Magna , el presidente se vale del uso del DNU de forma abusiva indiscriminada, parece que vivimos en tiempos de Juan Manuel de Rosas cuando hay un congreso activo que no vota los temas que le importan al argentino medio, salud y libertades”.

También se refirió al reclamo sobre las clases presénciales: “En la agrupación de Aulas Abiertas seguimos con esta cuestión porque se afecta la integridad de las facetas de la persona, si se deja mandar a los chicos a la escuela, estos se vuelven brutos, hoscos y apáticos. Al conversar con un renombrado médico, me mencionaba que muchos niños tienen problemas de sueño y ansiedad. Cuando se logró medianamente volver a las clases, se vuelve al encierro sin escuelas”.

Frente al número creciente de casos positivos de COVID-19 y los índices de mortalidad, Pagano indicó que en lo personal no tiene cuestionamientos con la existencia del virus.

“Nos toca vivir como sociedad, pero hay formas de encararlo, hace mucho tiempo que resaltamos las cosas que se hacen mal y son pocas las buenas para resaltar. Queremos que al Gobernador le vaya bien, el problema es que los gobernadores están atados de pies a manos por la coparticipación, hay intereses políticos también, la situación de los gobernantes es crítica porque no tienen poder de decisión. Lo que necesitamos es “el Gobernador tenga una demostración de carácter frente al Gobierno Nacional”.

Con la última decisión de apertura como los comercios de los shoppings de Ushuaia, Pagano también habló sobre la apertura como los comercios de los shoppings de Ushuaia

sostuvo que “esto habla de escuchar a la gente que está cansada y preocupada, no se puede seguir soportando esta situación, el empresario necesita poder generar los negocios adecuado para que la sociedad trabaje y mantenga a la familia”.

Por último, remarcó que “continuaremos con las expectativas”, luego del 31 de mayo y “seguiremos reclamando porque estamos convencidos de que es lo que corresponde”.

Fuente: Tiempo Fueguino