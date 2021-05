Trabaja en la morgue y revela el drama de la segunda ola de COVID: “El año pasado no recibía cuerpos de menores de 40 años, ahora sí”

Walter Asensio es técnico en evisceración, y está empleado en un hospital público y en una clínica de la Ciudad. “Desde el mes pasado, recibo entre 3 y 4 fallecidos diarios por coronavirus, de edades más jóvenes que en 2020”.

Walter Rodrigo Asensio (34) trabaja como coordinador del sector morgue en un importante hospital de la Ciudad y como eviscerador en una institución médica privada, pero por cuestiones de confidencialidad, no puede revelar de cuáles se trata. Nacido en Laferrere, su vida no fue simple. A base de mucha perseverancia, sacrificio y fuerza de voluntad, pudo convertirse en el primer integrante de su familia que terminó el secundario y que estudia una carrera universitaria. Hoy, está en cuarto año de medicina en la Universidad de Buenos Aires.

“Mi madre, Felicia Flores, trabajaba como mucama en el hospital de Haedo. En casa, tenía libros de medicina y ella fue la que me inculcó la carrera de médico. Le gustaba la vida hospitalaria y trabajó ahí hasta que yo nací. Después, se puso a trabajar en talleres de ropa . A los 9 años, yo me había leído todos los libros que ella había comprado sobre preparados anatómicos. Le dije que quería hacer eso cuando fuera grande y así fue. Hace doce años me recibí de técnico eviscerador y esos libros ahora están en la biblioteca de mi casa. Soy de la camada de la serie Los Expedientes Secretos X (The X-Files)”, dice recordando la serie favorita de su juventud que lo sumergió en el mundo de las autopsias, las morgues y los cadáveres.

Walter cuenta que salió de Laferrere estudiando pero también, limpiando casas y trabajando de otras cosas que no volvería a hacer. Para comer, tenía que sacar verduras descartadas en los contenedores del Mercado Central y caminaba 12 kilómetros por día para poder estudiar. “A los 22 años, empecé a trabajar en la morgue, pero no lo contaba. Ahora, todos saben lo que hago, pero sé que no es un tema del que a la gente le guste hablar”.

“Mi función como técnico en evisceración es hacer las autopsias (clínicas), mientras que en la morgue coordino todos los pasos que van desde que una persona muere, hasta que su cuerpo es retirado para su destino final. Es decir, intervengo desde el momento en que la persona obita hasta que su cadáver sale de la institución ”, afirmó.

Walter explica que la duración de su trabajo con cada cuerpo es variable, pero que en promedio es de 15 minutos. Depende del tiempo que le lleve retirarle al cadáver todos los elementos que lo mantenían con vida y, luego, acondicionarlo lo más humanamente posible para que sea digno su posterior reconocimientopor parte de los familiares.

Su ingreso a la morgue es una sola vez por día, ya sea por un cuerpo o por cinco. Al empezar su turno, se coloca con mucho cuidado el traje especial de protección que consiste en un mameluco, un barbijo N95, un barbijo quirúrgico, la cofia, un par de antiparras antiempaño, botas, guantes, protector facial y su teléfono celular bien protegido. Resalta que es tan importante saber colocarse el traje, como retirarlo con mucho cuidado, ya que en este último caso es cuando más suceden los contagios. Afortunadamente, en más de un año de pandemia, nunca se contagió.

Los cuerpos se procesan en la morgue, respetando el orden de llegada y la numeración. “Los bajan embolsados con todo el equipamiento que los mantuvo vivos, como la sonda nasogástrica o el tubo endotraqueal. Todos los elementos que le dieron soporte en vida tienen que ser retirados en la morgue, para evitar la aerosolización, y mantener la bioseguridad del ambiente y del hospital. Primero, se verifica que los datos coincidan con la precintación. Me llega una bolsa cerrada y tengo que identificar que los datos que tengo coincidan con el precinto que está en la bolsa”, cuenta.

“ Les tomo una fotografía del rostro, para que los familiares puedan hacer el reconocimiento virtual. Se la toma lo más humanamente posible para que los parientes puedan tener un reconocimiento de modo digno. Se hacen por la tarde y, a la mañana, las cocherías retiran los cuerpos”, completa.

Walter dice que la situación en su trabajo cambió mucho del año pasado a este, ya que recuerda que solo hubo un fin de semana en que no daba abasto para procesar los cuerpos de las personas que fallecieron por COVID-19, de edades mayores que los que hoy recibe.

“En 2020, el pico en la morgue fue en julio: en un solo fin de semana tuve 15 óbitos. Después, ese número bajó y se mantuvo constante hasta noviembre. Desde el mes pasado, recibo entre 3 y 4 fallecidos diarios por COVID-19, de edades más jóvenes que el año pasado. De todos modos, el número oscila constantemente: sube y baja. Hoy, tengo la heladera llena y un cuerpo afuera porque ya no hay lugar . No me da el tiempo para vaciar la morgue. En 2020, no tuve casos de personas menores de 40 años: ahora sí”, advirtió.

“El año pasado, estuve colaborando en un hospital de campaña donde vi gente joven internada con neumonía, pero no llegaban a morir. La gente joven no moría, ahora sí ”, aseguró.

Desde hace un par de semanas, advierte un incremento en los casos que llegan a la morgue. El profesional asegura que era esperable que las nuevas cepas de COVID-19 mutaran y se convirtieran en variedades más letales.

Por su paso por el hospital de campaña, incorporó a un nuevo integrante de la familia, su fiel compañera que lo espera en casa luego de cada dura jornada de trabajo. “Adopté a una gata que alternaba entre la sala en la que estaban los pacientes y la de los médicos. Me la llevé a casa y le mantuve el nombre con el que la habían bautizado: COVID”, indicó.