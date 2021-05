“Seguramente a partir de la semana que viene volveríamos a como estábamos previo a esta restricción”

El gobernador Gustavo Melella afirmó a medios nacionales que “gracias al buen comportamiento de los fueguinos y las fueguinas venimos en una etapa de control de la pandemia”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dio a entender que la provincia será una de las primeras en abandonar el confinamiento estricto vigente a partir del último decreto presidencial. “Seguramente a partir de la semana que viene volveríamos a como estábamos previo a esta restricción”, dijo. En este sentido, destacó que el distrito patagónico está teniendo “la cantidad de casos en una semana de lo que antes tenía en un día”.

En diálogo con El Noticiero de la Tarde (C5N), el mandatario provincial afirmó que “gracias al buen comportamiento de los fueguinos y las fueguinas venimos en una etapa de control de la pandemia”. Y detalló que la cantidad de casos está “controlada”, al tiempo que “algunos casos como Río Grande está bajando y en Ushuaia se mantiene estable”. A ello se suma “una situación hospitalaria dentro de todo y de lo que uno ve bastante buena y con bastante actividad”, refirió.

De todas formas, Melella aclaró que acompañó en todo momento a Alberto Fernández en su última decisión, “en este trabajo tan grande que hace y fuerte de conducir la pandemia”, dijo. En esta línea, manifestó que Tierra del Fuego adoptó restricciones, “quizás un poco más leves que en el resto del país”.

Por otra parte, explicó que tanto su provincia como la de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, en ciertos momentos figuraron en “la zona de riesgo, la zona roja”, pero eso, según declaró, tiene que ver con el índice en torno al bajo nivel de población de ambas jurisdicciones. Ante ello, y para ratificar su decisión de alivianar las medidas, Melella anticipó: “Estamos trabajando, gracias a la ministra Carla Vizzotti y a su equipo, a la gobernadora Kirchner y nosotros también, en una forma de medición distinta para tener esa medición real y saber bien en qué zona estamos y de ahí en más tomar las medidas que correspondan”.

Para poder justificar lo anterior, el mandatario fueguino afirmó: “Estamos teniendo la cantidad de casos en una semana que antes teníamos en un día. Ese índice y nivel hospitalario nos da la oportunidad de tener más actividades. Seguramente a partir de la semana que viene volveríamos a como estábamos previo a esta restricción”, enfatizó.

Con respecto a la situación sanitaria en Tierra del Fuego, Melella detalló: “Hoy estamos en un 60 por ciento de ocupación de camas UTI donde gran parte de los internados no tienen nada que ver con Covid, sino con otras cuestiones. Sí hemos suspendido hace unas semanas todo lo que era programado y no vital y en estos días no suspendimos nada del sistema sanitario”.

Y recordó: “Nosotros pasamos un muy mal momento el año pasado, tanto en Río Grande como Ushuaia, y el sistema sanitario respondió de manera increíble. Pero me saco el sombrero ante el sistema público de nuestra provincia porque hoy da respuestas y las dio incluso en el peor momento”, subrayó

Fuente: Critica Sur