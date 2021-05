Romina Malaspina le dijo de todo a Cinthia Fernández: “Cara rota, envidiosa, mantenida y gorreada”

Días atrás, Romina Malaspina anunció que dejaría el periodismo y su rol de conductora del noticiero de Canal 26 para lanzar su carrera como cantante. En Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 9.30), en tanto, habían deslizado la versión de que la ex Gran Hermanohabría sido echada por falta de profesionalismo y llegadas tarde al trabajo.

Y contó por qué rechazó una invitación para ir al programa matutino de El Trece: «Vi muchos comentarios malintencionados, mucha información falsa y entonces no voy a arreglarme, cambiarme, peinarme para ir a un lugar con mala vibra… Yo con Canal 26 quedé en relación muy buena y ellos dijeron que yo me había ido mal».

Tras escuchar esas declaraciones, Cinthia Fernández reveló que ella misma le envió un mensaje privado por WhatsApp para extenderle la invitación a LAM y que, lejos de encontrar una respuesta favorable, todo terminó todo en un cruce entre ambas.

Primero, la ex de Martín Baclini leyó el fuerte chat que le llegó de parte de Malaspina. «Recién acabo de ver todo lo que dijiste de mí el martes. Y después me pedís el teléfono y me chupás las medias para ver si me bajé del programa. Cara rota, falsa de m…, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos. Por eso te va a seguir yendo así como te va toda la vida. Vas a morir en un programa de chimentos hablando de los demás. Hasta ahí llegás. Qué papelón cómo terminó tu carrera…».

Y siguió leyendo: «Tienen que entender en esas cabezas vacías que hay gente que no le interesa el puterío low cost del que vienen. Estás totalmente caducada, envidiosa. Quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa y de volver a hablar conmigo…».

Indignada con Romina y sus dichos, Cinthia se arremangó y contraatacó: «Todo eso me lo escribe Romina. A ver: ser cornuda no es un problema mío, en todo caso la falla es del otro. En todo caso soy la víctima, atacar con eso es que estás floja de argumento…», comenzó su descargo Fernández.