Daniel Fernández, nuevo rector de la UNTDF: «Vamos a ser una gestión mucho más transparente»

En declaraciones a FM del Pueblo, el nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Daniel Fernández, aseguró que a partir de su asunción al frente de la Casa de Estudios fueguina «vamos a cambiar muy fuertemente la forma de la gestión y vamos a ser una gestión mucho más transparente hacia adentro y hacia afuera de la Universidad«.

«Vamos a tener una lógica diferente y no vamos a pensar en amigos y enemigos sino que todos somos actores de la Universidad que podemos tener distintas voces y miradas, y eso creo que ya va a ser un cambio cultural muy grande«, adelantó.

El Dr. Daniel Fernández es Biólogo y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desarrolló un Postdoctorado en el laboratorio de Desarrollo celular y genética molecular de la Universidad Wesleyan, Middletown -Estados Unidos- y cuenta con otro posdoctorado llevado a cabo en el laboratorio de Estudio de la musculatura de peces, Gatty Marine Laboratory, Universidad de St. Andrews de Escocia.

Su amplia trayectoria académica lo llevó a ser en los últimos años Investigador Principal de CONICET en el laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos Acuáticos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Fue docente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y luego profesor titular en la Universidad Nacional de Tierra Fuego, donde además ejerció desde 2015 como director del Instituto de Ciencias Polares Ambiente y Recursos Naturales (ICPA).

«También vamos a reforzar todo el trabajo territorial con los distintos gobiernos de la provincia y los municipios, porque tenemos la obligación de trabajar todo el tiempo con los gobiernos y potenciar el tema de la inclusión y de la calidad de la educación y la investigación«, señaló.

Asimismo, Fernández dijo sostuvo que «hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el día a día, porque estamos en el medio del cuatrimestre, que ni bien asumamos vamos a tener que resolverlas, pero hay otras que también son urgentes y que tienen que ver con la propuesta que tenemos de cómo gobernar la Universidad, básicamente a partir de cuatro herramientas: el plan estratégico de la universidad; el presupuesto; un plan edilicio y de equipamiento y un plan de gestión que venimos construyendo con el espacio ‘Hacer Plural’ en los cinco ejes de nuestra propuesta, con acciones urgentes de corto, mediano y largo plazo«.

En ese sentido, consultado sobre la cuestión edilicia, Fernández aseguró que actualmente en la UNTDF «no tenemos un plan edilicio y tenemos que generar uno que tenga metas a corto, mediano y largo plazo, y que toda la Universidad esté enterada de esas metas«, cuestionando que «hoy en día muchas veces nos enteramos de que se abre un lugar que no conocíamos o una licitación de la que no conocíamos detalles«.

«Cuestiones así que no pueden pasar porque todas están atadas al presupuesto de la universidad, tenemos que planificar. Ahora tenemos la gran responsabilidad de llevar adelante este proyecto colectivo que venimos construyendo desde hace dos años», afirmó.