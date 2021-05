17 años después de su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck están de nuevo juntos: “La química es increíble”

La pareja, apodada en su momento como “Bennifer”, fue fotografiada junta durante una escapada romántica.

Diecisiete años después de cancelar su boda, Jennifer Lopez y Ben Affleck están de nuevo juntos, según confirmaron múltiples fuentes a diversos medios estadounidenses.

Después de que los actores aparecieron por separado en el concierto solidario VAX LIVE grabado en un estadio de Los Ángeles, disfrutaron de una escapada romántica a una estación de esquí en Montana, confirmó una fuente a E! News, y añadió: “Estaban solos”.

De acuerdo a la revista People, J.Lo y el actor fueron fotografiados viajando juntos en un automóvil cerca de un centro turístico en Big Sky, donde Affleck tiene una casa.

El diario Daily Mail publicó las fotos que confirman el romance. En las imágenes aparecen juntos durante sus breves vacaciones, y luego llegando a Los Ángeles en un vuelo privado.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”, dijo una fuente a People sobre la pareja que luego fue vista llegando de regreso a Los Ángeles el sábado en un jet privado.

La noticia llega aproximadamente un mes después de que Jennifer y Alex Rodríguez confirmaron que se separaron después de cuatro años juntos. Días después, ella y A-Rod se reunieron brevemente en Los Ángeles a fines de abril, pero para hablar de negocios.

“Han estado en contacto a lo largo de los años”, le dijo al citado medio una segunda fuente cercana a J.Lo, señalando que la ex pareja tuvo un primer encuentro en Los Ángeles luego de que ella regresara de filmar su nueva película en República Dominicana. “Ben se acercó a ella para ver cómo estaba y cenaron juntos un par de veces durante el último mes. La química entre ellos es increíble. Están disfrutando de la compañía del otro”.

Jennifer y Ben comenzaron a salir en julio de 2002 mientras filmaban “Gigli”, un fracaso en la taquilla. El actor le propuso matrimonio ese mismo año. Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso solo cuatro días antes de la fecha. Meses después, en enero de 2004, confirmaron que se habían separado oficialmente.

En su momento, J.Lo y Affleck habían declarado que el acoso constante que recibían por parte de la prensa y de los paparazzi había hecho mella en la relación y desgastado el vínculo. En enero pasado, el actor agregó algo a esa situación que recuerda con tristeza. “Se escribía mucha mierda sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían. La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, reflexionó el actor sobre su tiempo con la exitosa artista de raíces latinas nacida en el Bronx.

En 2014, la exitosa cantante dijo en el programa “Today” que la ruptura de ella y Ben fue probablemente su “primer gran desamor”. Un año después en declaraciones al HuffPost Live afirmaba “no se arrepiente” de su relación con el actor. “Siento que todo es parte de tu historia y tu viaje y está destinado a ser y te ayuda a crecer si estás dispuesto a verlo”, dijo.

Ben Affleck con Jennifer Lopez en el videoclip «Jenny from the Block» Ben Affleck con Jennifer Lopez en el videoclip «Jenny from the Block»

A principios de abril, y cuando la actriz aún estaba junto a Rodriguez, el ganador del Oscar fue uno de los famosos que ofrecieron sus pensamientos sobre la carrera de J.Lo para InStyle, y destacó el trabajo de décadas de la “Diva del Bronx” en la industria.

El actor y director de “Argo” de 48 años resaltó que la cantante latina se mantenía igual de hermosa como siempre y quiso conocer cómo lo hace: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?… ¿Por qué te ves igual que en 2003?”, le preguntó Affleck en el perfil.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, dijo sobre su ex novio, con quien trabajó en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004). Sin embargo, más allá de su belleza, el actor también fue increíblemente elogioso por el enfoque y dedicación de su ex a su trabajo.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, escribió el actor para la publicación que tiene a J.Lo en su portada.

“Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día”, agregó el cineasta estadounidense, que está recién separado de la actriz cubana Ana de Armas, de 32.