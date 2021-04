Sin cierre de colegios en Tierra del Fuego: «No estamos considerando que las escuelas sean un factor de transmisión»

Así lo aseguró la Jefa del Servicio de Infectología del Hospital Regional de Ushuaia, Luciana Bellone, quien destacó que en el sistema educativo no hubo contagios intra escolares.

Además, resaltó: “entre ayer y antes de ayer hay un total de 9 casos sospechosos de covid en Ushuaia, 6 docentes y tres alumnos cada uno con sus burbujas”.

“Ni en Ushuaia ni en Río Grande ha habido casos intra burbuja. En Río Grande hay dos positivos con dos burbujas activadas y hay larededor de 20 alumnos aislados” precisó Bellone.

Y subrayó: “en ninguna de las dos ciudades ha habido casos secundarios, es decir, que se hayan producido otros casos dentro de las escuelas”.

“Desde el comienzo de las clases presenciales hace más de 40 días hay 110 casos de contagios, porque las escuelas no están ajenas a lo que está pasando en la comunidad. Pero es muy importante que en los colegios no se ha contagiado nadie dentro de las burbujas y estos son datos de epidemiología. Lo importante es que nosotros podamos aislar a ese caso para poder frenar la transmisión y eso viene sucediendo bien”, indicó la Jefa de Infectología del HRU.

Finalmente, Bellone expresó que “decimos que la escuela es un espacio cuidado porque por protocolo se redujeron la cantidad de alumnos por metro cuadrado, usan barbijo, se ventila frecuentemente y hay higiene de manos. Por esto no estamos considerando que las escuelas sean un factor de transmisión, porque no hay contagios adentro de las burbujas y ese es el dato que nos sirve para indicar si hay o no contagio institucional”.