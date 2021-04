Marcha de feministas exigiendo celeridad a la Justicia

«Exigimos a la justicia fueguina celeridad con todos los casos de violencia machista», así lo señalaron desde la Colectiva Feminista de Río Grande durante la movilización realizada este lunes, convocada para reclamar la prisión preventiva de Claudio Rodrigo Soccio, quien fue detenido tras quemar con agua hervida a su ex pareja y atacar con un arma blanca a su ex cuñada.

«Estamos una vez más en las calles movilizadas porque queremos a Claudio Rodrigo Soccio preso. Exigimos a la justicia fueguina celeridad con todos los casos de violencia machista», señalaron a través del documento leído en la movilización, que se realizó desde la Plaza de las Américas hasta las avenidas San Martín y Belgrano de esta ciudad.



En el documento, la Colectiva recordó que «se mediatizó el intento de femicidio por parte de Claudio Rodrigo Soccio que agredió a dos mujeres: a su ex la quemó con agua hervida y a la hermana de ella la agredió en el rostro con heridas cortantes. Sabemos que este caso se mediatizó por todo el despliegue que generó en la ciudad con operativos policiales el potencial femicida Claudio Rodrigo Soccio, pero no queremos dejar pasar que la violencia machista se repite cotidianamente donde mujeres cis y trans son violentadas solo por ser mujeres».

«Las feministas seguimos alertas porque con las medidas de aislamiento por covid muchas compañeras tienen permanecer en sus hogares al lado de su agresor. Una vez más decimos: Nuestra pandemia es el patriarcado. Desde hace al menos una década hay un femicidio diario en Argentina. Las medidas de protección no sirven. Llevamos más femicidios que días del 2021…¿Qué tiene que pasar para que #NiUnaMenos sea posible?», agrega el documento.



En ese sentido, recordaron además que «los femicidios de Ursula Bahillo y Guadalupe Curuel en este 2021 mostraron todo lo que no funciona o funciona mal en el Estado: no hubo asesorías de género ni fuerzas de seguridad ni nadie del Poder Judicial que lograra evitar sus muertes denunciadas por ellas mismas de antemano».

«Los machismos cotidianos alimentan la cadena de violencias que sufrimos las mujeres. El último eslabón es el femicidio…estamos hartas. Está demostrado que los varones denunciados violan todas las medidas de “protección”, que no son tales. Un varón violento que además comprueba que puede desafiar a la Justicia es un varón que se siente completamente impune»,cuestionaron. Y puntualizaron:



«Así fue que Claudio Rodrigo Soccio estuvo detenido en octubre del 2020 por violento pero la justicia lo liberó. Por eso estamos acá para exigir mayor articulación entre las instituciones del Estado a la hora de actuar. Ni la policía, ni los agentes judiciales, ni el municipios o el gobierno trabajan de manera articulada a partir de las denuncias. Esa misma desarticulación es la que se cobra la vida de nuestras compañeras. Faltan respuestas efectivas».

«Se necesita apoyo y acompañamiento emocional y jurídico. Denunciar no es nada sencillo para las víctimas, quienes muchas veces quedan solas y sin protección ante las amenazas de sus agresores. No nos alcanzan las denuncias, no nos alcanzan las restricciones. No queremos que creen más instituciones. Queremos que las que ya existen funcionen y protejan de forma real a las mujeres en situación de violencia», cierra el documento.