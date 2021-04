Joven fallecida en excursion investigan si la empresa estaba habilitada

Arias confirmó que el deceso de Ferrelli se produjo producto de un edema agudo de pulmón ocasionado por un cuadro de hipotermia. “Con esto queda descartado cualquier accionar doloso en torno al deceso” dijo el representante del Ministerio Público.

Igualmente, al ser consultado por la figura de un potencial homicidio culposo – ya sea por negligencia o imprudencia, respondió que “no está descartado y por eso seguimos investigando”, manifestó Arias.

El Fiscal confirmó que la muerte se produjo como consecuencia de un edema pulmonar por hipotermia y que la joven carecía de vestimenta adecuada para realizar la travesía. “Ahora tenemos que analizar si el rescate se hizo como corresponde” dijo Arias.

Por otra parte, el funcionario judicial señaló que todavía carecen de información necesaria para saber si la empresa tenía la habilitación para vender ese paquete y por dicho motivo se le solicitó información al Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur).

«Muchas empresas no la tienen y tercerizan el servicio a través de otra», señaló.

Otro dato relevante confirmado por el fiscal, es que, según la amiga que la acompañaba, los problemas de salud comenzaron en horas de la tarde cerca de las 15:00 mientras se realizaba el descenso y que Ferrelli no sufría de enfermedades previas.

Además se refirió a ciertos trascendidos, que hablan de que Ferrelli salió a la travesía vestida solamente con una campera y una remera, en el marco de un clima de intenso frío y lluvia.

«Fueron temprano con una amiga, y a simple vista parecía que no estaba preparada para hacer ese sendero. Si fue informada de esto antes o no, es otra cuestión. A veces las empresas no lo están (habilitadas), pero el servicio se presta de manera tercerizada», indico el Fiscal.

“La mayor cantidad de información que consta en el expediente, la brindó la amiga que la acompañaba” destacó el Fiscal, quien confirmó además que hasta el momento, no hay imputados en la causa ni tampoco querellantes.

El fiscal confirmó que el expediente ya acumula casi un cuerpo y que, entre las pruebas ya disponibles, se encuentra el resultado de la autopsia y las grabaciones de las comunicaciones que permitirán reconstruir la secuencia de los hechos.

La empresa de turismo habilitada es Tierra del Fuego Adventura, en tanto Ushuaia Blanca es como se promociona, aunque la primera es una SRL y la segunda no, pero se encuentran a nombre de la misma persona de apellido Cornejo.