El mensaje de un chico con parálisis cerebral a Alberto Fernández: “Qué esté en silla de ruedas no significa que no pueda entender la pandemia”

Iván Davidovich tiene 21 años y le pidió una reunión al presidente después de que recurrió a una expresión incorrecta para justificar el cierre de las escuelas en el AMBA.

“En el transcurso de mi vida, siempre he escuchado que minimizan mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un presidente lo haría”, expresó Iván Davidovich en un video que está destinado a Alberto Fernández. El joven, de 21 años, tiene parálisis cerebral y le escribió una carta al mandatario luego de que dijo que “los chicos con capacidades diferentes no entienden la dimensión de la pandemia”.

Fue la semana pasada en una entrevista radial en la que argumentó la decisión de suspender las clases presenciales hasta el 30 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “He hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes. ¡Lo difícil que se les hace trabajar porque ellos no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan!”, dijo Fernández.

Esas palabras causaron un fuerte rechazo de colectivos y expertos. A Iván, según contó su mamá a TN.com.ar, le generó mucha bronca. “Yo no me había percatado de esas palabras hasta que vi su reacción”, afirmó. Y agregó que su hijo “se toma muy en serio la defensa de sus derechos”. Por eso, sintió que tenía que hacer algo y aprovechó sus conocimientos de estudiante de diseño multimedial para difundir un mensaje dedicado al mandatario.

En el video, que él mismo diagramó, editó y difundió a través de las redes sociales, retomó las declaraciones de Fernández sin dejar pasar por alto que dijo que las personas con discapacidad “no entienden”. “Esta es la frase que me hizo eco toda la vida, hasta que dije ‘basta, me harté’. Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted, señor Presidente”, manifestó Iván, que habla a través de un dispositivo llamado Tobii que maneja con su mirada y que reproduce lo que escribe.

“Con todo respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo. Soy una persona como cualquier otra”, remarcó. Además, aclaró que la expresión correcta es “personas con discapacidad”. ”Debería informarse, Alberto”, cuestionó.

Iván, que fue abanderado de la ORT, escuela de la que egresó en 2018, dijo que a veces sueña con “un país mejor”, pero señaló: “Con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo”. Antes de concluir el video, le propuso al presidente reunirse para “aclararle lo que dijo en público” y mostrarle que las personas con discapacidad “son capaces”.

“Este Gobierno no tiene ninguna coherencia en sus decisiones”, cuestionó Iván en diálogo con TN.com.ar. Anticipó que, en caso de que el Presidente acepte reunirse con él, le preguntaría qué medidas tomó hasta ahora para acompañar a las personas con discapacidad. “Al día de la fecha, no hay un plan de vacunación bien armado para nosotros y los profesionales que nos acompañan”, aseguró.