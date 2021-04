Alberto Fernández volvió a reclamar el cierre de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires

El Presidente cuestionó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de mantener la presencialidad. “La circulación creció entre un 25% y 30%”, aseguró.

Alberto Fernández volvió a reclamar este viernes el cierre de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires al asegurar que los expertos le indicaron que con la vuelta de la presencialidad a las aulas “la circulación creció entre un 25% y 30%”.

“Cuando tomé la decisión de no seguir con las clases presenciales fue producto de haber visto que el crecimiento en el término de 20-30 días, los contagios en el AMBA de los chicos recién nacidos a 19 años fue superior al 200%”, afirmó el Presidente, que de esta forma volvió a cuestionar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de sostener la presencialidad en las aulas.

Y continuó: “¿Qué hago, me hago el distraído? No, llamo a los que saben y los que saben me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25 y 30 por ciento más, un tercio más y esa circulación lleva virus encima y multiplica los contagios”.

El Presidente encabezó el gabinete federal que se desarrolló en la ciudad de Rosario. Allí estuvo acompañado por buena parte de su gabinete y el gobernador Omar Perotti. Desde Santa Fe, el mandatario volvió a insistir con la necesidad de cerrar momentáneamente las escuelas para reducir la circulación de personas. El DNU del Gobierno fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, una cuestión que aún está pendiente de resolución en el máximo tribunal.

La cuestión sanitaria volvió a ser el eje de su discurso. A lo largo de su presentación dijo que “se la pasa buscando laboratorios para comprar vacunas” y que observa con preocupación el aumento de los contagios en la Argentina. “Después de tanta melancolía, tanta pena, solo se trata de vivir”, sostuvo en el cierre de su discurso.